Cenógrafa de shows de Bethânia, Duda Beat e Calcanhotto, a diretora de arte Gigi Barreto lança serviço de decoração

No ano em que completa duas décadas de carreira, que começou com a criação de cenário para o show “Milagreiro”, de Djavan, a cenógrafa Gigi Barreto precisou cancelar os espetáculos que preparava para as cantoras Letrux e Roberta Sá. “Sempre tive uma agenda cheia, com um trabalho emendando no outro. Até que tudo parou na pandemia”, conta ela, que criou palcos para uma variedade enorme de artistas, como Maria Bethânia, Alcione, Adriana Calcanhotto, Duda Beat, Baco Exu do Blues e Larissa Luz.

Uma sala com itens comprados ao longo da vida, peças herdadas e plantas Foto: Andre Nazareth “Nunca fiquei nichada. Sempre achei que a potência está na diversidade. Estou conectada com o que está na rua, trabalho com muita gente periférica e eles me alimentam demais. Vou do rolê à Bethânia”, afirma. Com olhar tão inquieto e múltiplo, ela não conseguiu ficar de férias durante a quarentena: criou o projeto Casa Vida Cenário, em que vai usar sua expertise nas artes para decorar uma edição limitada de residências.

A ideia é reunir memórias. Com tudo muito bonito e acolhedor, claro. “Uma casa só se torna um lar se contara história da pessoa. Precisa respeitar a identidade, o modo de estar no mundo e os valores. Além de uma consciência. A pandemia nos mostrou que não dá mais para falar do futuro. É para ser no presente. Então, economia circular, ancestralidade e sustentabilidade são pilares fortes no meu conceito. Tenho pavor de quem fala de moda e de tendência na arquitetura. Não dá para trocar revestimentos a cada temporada”, critica ela, que passa os detalhes de orçamento pelo e-mail [email protected] ou pelo Instagram @casavidacenario.

A ideia é mudar os ambientes mantendo, sempre, a identidade do morador Foto: Andre Nazareth O primeiro passo para a transformação é a observação do lugar e a escuta, do mesmo jeito como acontece com os artistas com quem trabalha. Assim, ela leva a vida da pessoa para a espacialidade da casa. “Será uma série de arte. Não sou arquiteta, decoradora ou designer de interiores. Sou cenógrafa com uma vivencia de 20 anos em grandes palcos. Não vou fazer disso o meu business . Mas é um momento”, avisa. O estalo para tal negócio veio quando, durante a pandemia, ela se mudou de casa e passou a postar os detalhes da transformação dos ambientes. Os amigos que acompanhavam o processo pelas redes não paravam de mandar mensagem, pedindo dicas. “Passava horas respondendo. Até que resolvi fazer disso um negócio temporário”, conta ela

PUBLICIDADE Algumas dicas de Gigi passam pela luz, que não pode ser forte e de cima, os espelhos devem estar posicionados para pegar o melhor ângulo e deve-se criar vários cantinhos no mesmo ambiente para não enjoar. Anotado?

