Pedestres escapam ilesos de batida entre carros e moto no interior de SP; vídeo

08/06/2022 06h22 Atualizado 08/06/2022

Câmera de segurança registra grave acidente em Jundiaí

Dois pedestres escaparam ilesos de uma batida entre dois carros e uma moto na terça-feira (7), na região central de Jundiaí (SP).

Conforme apurado pela TV TEM , o acidente ocorreu no cruzamento da Rua Torres Neves com a Rua XV de Novembro (assista acima) .

As imagens mostram o momento em que um dos veículos bate na lateral. O motociclista que estava com uma pessoa na garupa cai logo em seguida. Os pedestres estavam caminhando na calçada e não foram atingidos.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O trânsito no local apresentou lentidão até a retirada dos veículos.

