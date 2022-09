«Pecco» Bagnaia sumó una pole más a su lista de la temporada

Entornointeligente.com /

Alcañiz (Teruel).- Francesco «Pecco» Bagnaia logró su quinta pole position de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Motorland Aragón de MotoGP, que no disputará el español Joan Mir, como tampoco viajará la próxima semana a Japón.

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 17, 2022 Bagnaia marcó un mejor tiempo de 1:46.069 que, además, es el nuevo récord absoluto del circuito al rebajar el registro de 2021, que él mismo estableció en 1:46.322.

Sin embargo, antes de la realización de la prueba, Mir fue noticia debido a que tenía que disputar desde la décimo novena posición la carrera de mañana, pero el campeón del mundo de 2020 decidió bajarse de la moto y no disputar ni la carrera de Aragón ni la del próximo fin de semana en Japón al verse muy condicionado por las molestias en su tobillo derecho.

Mir consiguió pasar el control médico el pasado jueves y todo apuntaba a que, aún con algunas molestias, podría disputar su primer gran premio tras sufrir la lesión en Austria, pero la realidad fue distinta y las molestias del piloto de las Palmas de Mallorca fue en aumento, lo que al final lo llevó a tomar la decisión de darse un mayor descanso para recuperarse y, de ahí su decisión de bajarse de la moto para esta fecha y la siguiente.

El piloto de Suzuki explicó que más que por el dolor era por la sensibilidad en el miembro, que no le permitía sentirse «cómodo» sobre la moto, pues evidentemente las molestias sobre su Suzuki han tenido una parte importante de culpa en que el piloto haya decidido saltarse estos dos grandes premios para recuperarse plenamente de la lesión y regresar al «ciento por ciento».

La primera clasificación fue una de las más interesantes de la temporada, ya que tuvo como protagonistas a hombres como Marc Márquez o Aleix Espargaró. Tercero en la clasificación provisional del mundial, que se vio involucrado en un pequeño incidente que acabó siendo investigado por la Dirección de Carrera al cortar en una de sus vueltas para que no se «enganchara» Márquez, cuando por detrás de ellos venía Fabio di Giannantonio.

Aleix Espargaró se fue largo en una curva para evitar a Marc Márquez y Fabio di Giannantonio también se fue largo en ese punto, quizás por ello dio la impresión de que el primero molestaba al segundo, pero en realidad ambos se habían ido de largo en esa curva uno, la del final de la recta.

El compañero de equipo de Espargaró, el también español Maverick Viñales, no estuvo demasiado afortunado en esta primera clasificación, en la que cuando se encontraba en la sexta posición sufrió una caída que le impidió mejorar su mejor tiempo personal y lo obligará a salir desde la sexta línea de la formación de salida.

El piloto de Repsol Honda no pudo intentar una nueva vuelta rápida al ver la bandera amarilla en el primer sector del trazado, lo que con el tiempo de Aleix Espargaró y el del francés Johann Zarco lo dejó fuera de la segunda clasificación y obligado salir desde la decimotercera posición.

Pol Espargaró, compañero de Márquez en el equipo Repsol Honda, tampoco pudo mejorar su situación y una nueva caída, la decimocuarta de la temporada, lo relegó a la octava posición de la segunda clasificación, que es la última plaza de la sexta línea de la formación de salida.

Metidos de lleno en la segunda clasificación, Enea Bastianini fue el primero en marcar las referencias al rodar en 1:46.580, casi medio segundo más rápido que su compatriota italiano «Pecco» Bagnaia, quien en la tercera vuelta ya dio el primer aviso de lo que podría ser al rodar en parciales de récord hasta el último sector, en el que falló y se quedó a 53 milésimas del tiempo del primero.

En tanto, Fabio Quartararo iba por detrás igual, a ritmo de récord, pero al llegar a la larga recta posterior, todas sus posibilidades se desvanecían frente al potencial y gran velocidad de las Ducati.

La segunda y última salida a pista de todos los pilotos en busca de la mejor vuelta rápida, puso en alerta a todos los equipos con numerosos pilotos en parciales de vuelta rápida, si bien al final primero Aleix Espargaró, que ascendió desde la undécima posición a la segunda, con diez milésimas perdidas frente al registro de Bastianini, y después los pilotos de Ducati comenzaron su particular exhibición con Bagnaia primero y con nuevo récord absoluto del trazado 1:46.069, que batía su propio récord de 1:46.322.

Nadie pudo con el récord de Bagnaia, que se hizo con su quinta pole position de la temporada, que no lograba desde la carrera del TT Assen, por delante de su compañero de equipo Jack Milller y de Enea Bastianini.

Aleix Espargaró se tuvo que conformar con la cuarta plaza, segunda línea de la formación de salida, junto a los franceses Johann Zarco y Fabio Quartararo, con Jorge Martín y Alex Rins junto al italiano Marco Bezzecchi en la tercera, y en la cuarta el surafricano Brad Binder, el portugués Miguel Oliveira y el japonñes Takaaki Nakagami.

