Peatón muere tras ser arrollado por una camioneta del Ministerio de Desarrollo Social

Habitualmente existen muchas dudas sobre cuando una mujer debe iniciar su control y supervisión con el ginecólogo .

Nos preguntamos ¿a los cuantos años debo llevar a mi hija a su primer control?, ¿existe una preparación previa a consultar?, ¿es necesario acudir anualmente, solo se debe acudir cuando se tiene algún tipo de infección?, entre muchas otras dudas.

A continuación, el Dr. Rodrigo Rigoni – Médico Cirujano – Especialista en Ginecología y Obstetricia, enumera estas informaciones que buscan responder a todas estas dudas.

Respuestas a todas nuestras dudas Lo más común es que tu primera visita al ginecólogo ocurra cuando cumplas entre 13 y 15 años . Algunas mujeres no dan inicio a sus evaluaciones ginecológicas hasta que comienzan su vida sexual o hasta que presentan algún síntoma o problema, como ardor vaginal, flujo vaginal molesto, periodos irregulares o cólicos menstruales dolorosos. Esto no es recomendable y no hay necesidad de esperar tanto para tener tu primera cita con el ginecólogo. De hecho, mientras más pronto comiences tus chequeos, mucho mejor. Elegir un médico con el que te sientas cómoda . Dependiendo de distintas situaciones, puede ser posible que no puedas elegir a tu ginecólogo , por ejemplo, si te lo asigna un sistema de salud. No te agobies si es tu caso, siempre puedes buscar más opciones. Si no sabes por dónde comenzar, puedes hablar con una amiga o familiar para que te recomiende algún profesional. Sea mujer u hombre, lo importante es que te sientas más cómoda. ¿Qué me harán? ¿Me dolerá? ¿Será incómodo?. Esas y muchas otras preguntas son comunes antes de que crucemos la puerta de la consulta. Sentir nervios es normal, pero recordá que podés estar tranquila. Lo más seguro es que tu primera cita con el ginecólogo sea sencilla, y en gran parte tu doctor o doctora simplemente se dedicará a conversar contigo. Esta conversación es fundamental, pues, antes de proceder a examinarte, necesitará saber más de ti. Las preguntas usualmente tienen que ver con tus antecedentes médicos, familiares y tu vida sexual. Antes de responder a sus interrogantes, el profesional sanitario necesita abrir el historial de la nueva paciente con sus datos personales y médicos (operaciones, alergias, medicamentos, vacunas, etc.), por lo que ir con los padres a esta cita que dura unos 20 minutos resulta muy útil, principalmente con las adolescentes. No faltan preguntas en torno a la regla: a qué edad fue la primera, cuándo la última, si tiene un ciclo regular o no, si es dolorosa o si utiliza compresas o tampones. Por supuesto, también quiere enterarse de si la niña está preocupada por algo o tiene algún problema. No te preocupes por el vello púbico, la longitud de los labios o cualquier otro aspecto del cuerpo. Si bien es posible que te sientas consciente de ti mismo, recuerda: los médicos lo hacen como profesión. El propósito de su cita con el ginecólogo es médico. Si puedes, ducharte y enjuagar los labios con agua antes de la consulta. Tenés que tener presente el motivo de tu cita al momento de entrar al consultorio. Organizá tus ideas de acuerdo con lo que le quieres preguntar al ginecólogo sobre tu salud sexual y reproductiva. Recordá que no hay preguntas tontas , y menos cuando se trata de tu salud. Elaborar una lista con los temas que te preocupan siempre es una buena idea. Por ejemplo, podrías tener preguntas sobre relaciones sexuales, tu salud vaginal, el uso de anticonceptivos, la salud de tus senos, tu periodo menstrual o sospecha de embarazo, entre muchos otros más. ¿En qué consiste la evaluación ginecológica? Rigoni responde que la evaluación ginecológica por lo general consiste en; un examen físico general (peso, talla, presión arterial, etc), el examen mamario (exploración clínica de las mamas) y el examen pélvico (observación de los órganos reproductores, exploración con especulo que es un instrumento de metal o plástico para observación de la vagina o incluso podría realizar un tacto vaginal con guantes). Todo esto con la finalidad de explorar cualquier irregularidad que se pueda presentar.

El profesional del cuidado de la salud menciona que no se requiere de un gran esfuerzo para prepararte para una cita con el ginecólogo, basta con planificar y organizar tus ideas para la consulta.

Hay que tener presente que el objetivo principal de una visita al ginecólogo es descartar la existencia de cambios en tus órganos reproductivos que puedan indicar riesgo de desarrollo de alguna enfermedad .

Si se detectan de forma temprana, las posibilidades de tratamiento serán más altas para cualquier enfermedad.

«Ahora bien, después de la primera cita las siguientes se te harán mucho más fáciles. Sin embargo, si no te sientes cómoda con el ginecólogo que elegiste, puedes cambiarlo en cualquier momento. Y por último recuerda que una vez iniciada la vida sexual activa los controles deben realizarse cada año» concluye.

