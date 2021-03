Peñarol vs. Fénix: horarios y canales de TV para ver fútbol uruguayo

Entornointeligente.com / Peñarol vs. Fénix EN VIVO se miden HOY lunes 29 de marzo en partido por la última fecha del Torneo Clausura 2021 de la Primera División de Uruguay . El encuentro se jugará a las 7.15 p. m. (hora peruana) y 9.15 p. m. (hora uruguaya) en el Estadio Campeón del Siglo, ubicado en Montevideo, con transmisión EN DIRECTO por la señal de VTV+ en territorio uruguayo y GolTV Play para Latinoamérica. La República Deportes te brindará todas las incidencias y goles del compromiso.

Peñarol derrotó 2-0 a Progreso con goles de Gary Kagelmacher y Agustín Álvarez y se recuperó de la dolorosa caída ante Plaza Colonia que lo dejó sin opciones al título del Clausura. El Carbonero sumó su séptimo triunfo en el campeonato y subió al segundo puesto con 26 puntos.

Por su parte, Fénix empató 3-3 ante Montevideo Wanderers con doblete de Maureen Franco y otro tanto de Agustín Alfaro. El equipo dirigido por Juan Ramón Carrasco se ubica en el séptimo lugar con 21 unidades.

Peñarol vs. Fénix: ficha del partido Partido Peñarol vs. Fénix ¿Cuándo juegan? Lunes 29 de marzo ¿Dónde? Estadio Campeón del Siglo ¿A qué hora? 7.15 p. m. (hora peruana) y 9.15 p. m. (hora uruguaya) ¿En qué canal? VTV – GolTV Play Peñarol vs. Fénix: horarios del partido Uruguay: 9.15 p. m. México: 6.15 p. m. Colombia: 7.15 p. m. Ecuador: 7.15 p. m. Perú: 7.15 p. m. Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.15 p. m. Bolivia: 8.15 p. m. Venezuela: 8.15 p. m. Argentina: 9.15 p. m. Brasil: 9.15 p. m. Chile: 9.15 p. m. Paraguay: 9.15 p. m. España: 9.00 p. m. Peñarol vs. Fénix: canales de transmisión Los canales que transmitirán el partido Peñarol vs. Fénix serán VTV y su derivado VTV Plus. Ambas señales están disponibles solo en territorio uruguayo en televisión por cable, pero pueden ser vistas vía satélite en otros países de la región como parte de la programación de Movistar TV .

¿Qué canal es VTV en Uruguay? DirecTV: canal 184 (SD), canal 1184 (HD) Multiseñal Digital: canal 254 (SD) Telecable: canal 17 (Analógico), canal 111 (Digital), canal 321 (HD). ¿Cómo ver Peñarol vs. Fénix ONLINE por internet? Si quieres seguir el partido entre Peñarol vs. Fénix por el fútbol uruguayo por internet, puedes verlo a través de GolTV Play , aplicación que cuenta con todos los canales incluidos en la programación regular de Movistar TV . En caso de que no tengas acceso a este servicio, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado minuto a minuto en La República Deportes .

