Pearl Jam volvió a cancelar otro concierto por problemas de salud del cantante

«A todos los que esperaban un gran espectáculo de Pearl Jam esta noche en Viena, nosotros también lo esperábamos. Sin embargo, debido a las circunstancias extremas en el último sitio al aire libre fuera de París (calor, polvo y humo de los incendios) la garganta de nuestro cantante Ed Vedder quedó dañada», dijo el grupo en un comunicado publicado en Instagram el miércoles.

Informate más Comic-Con San Diego 2022: cuáles son los próximos estrenos de Marvel y DC «Ha acudido a los médicos y ha recibido tratamiento, Sin embargo, de momento sus cuerdas vocales no se han recuperado. Es una noticia brutal y un momento horrible (…) para todos los involucrados».

Asimismo, el concierto de Pearl Jam que estaba programado para este domingo en el Ziggo Dome de Amsterdam fue cancelado unas horas antes de que comenzara la función. El líder Eddie Vedder aún no se ha recuperado de los problemas vocales, anunció el organizador del concierto MOJO. «A pesar del tratamiento médico continuo, lamentablemente Ed aún no tiene voz y no puede presentarse en el show de esta noche en Ziggo Dome en Amsterdam», dijo la banda. El segundo show de Pearl Jam, que está programado para el lunes, aún no ha sido cancelado.

Pearl Jam actuó el fin de semana en el festival de música Lollapalooza París en un contexto de una ola de calor con picos muy por encima de los 40 grados centígrados en el sur de Europa.

Los bomberos del suroeste de Francia han batallado desde el 12 de julio para contener los enormes incendios, en un momento en que en Reino Unido se registró el martes la temperatura local más alta de la historia.

«Aquellos que trabajan tan duro para montar los espectáculos, así como los que dan su precioso tiempo y energías para asistir (…) como banda, lo sentimos profundamente y hemos tratado de encontrar opciones para seguir tocando», dijo Pearl Jam.

«Y Ed quiere tocar. Simplemente no hay garganta disponible en este momento (…) Así que lo sentimos muy, muy profundamente».

La banda dijo que las entradas serían reembolsadas. El concierto del miércoles en Viena formaba parte de la gira europea de Pearl Jam.

