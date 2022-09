Peñaranda: «Estoy muy motivado para este gran desafío»

Entornointeligente.com /

El criollo Adalberto Peñaranda que parecía encontrar su destino en el Ibiza, firmó por tres temporadas con el Boavista de la Primera Liga de Portugal.

Peñaranda es el décimo fichaje del Boavista FC para la temporada 2022-23. Con 25 años de edad, está «muy contento» por la oportunidad de representar a «uno de los clubes más grandes de Portugal», dijo.

En entrevista para la pagina web del Boavista FC, el delantero venezolano aseguró sentirse muy feliz por la oportunidad que le ha brindado el club portugués y aseguró que aprovechará la oportunidad al máximo.

«Fichar por uno de los clubes más grandes de Portugal y con tanta historia es una oportunidad de oro para mí . Estoy muy feliz de estar en el Boavista FC y, a nivel deportivo, siento que estoy abrazando un gran proyecto. Fui muy bien recibido por toda la estructura y aprovecharé al máximo esta experiencia», aseveró.

Además, el atacante criollo expresó las ganas que tiene de recuperar su mejor nivel para ayudar al club portugués desde el primer día.

«Quiero recuperar mi mejor versión. Siempre trabajaré al límite para volver a mi mejor nivel. Creo que tengo todas las condiciones para triunfar en el Boavista FC y en una liga tan competitiva como la portuguesa. Ahora mismo, solo pienso en ponerme en forma lo antes posible para empezar a ayudar al equipo», recalcó.

Peñaranda destacó sus habilidades y prometió darlo todo por el club que le ha dado la oportunidad de militar en sus filas.

«Como jugador me puedo adaptar a cualquier posición del ataque. Tengo técnica y soy un jugador fuerte. No me gusta dar ningún balón por perdido, prometo darlo todo por el club. Ahora toca trabajar, empezar a entrenar con mis nuevos compañeros y mejorar mi condición física para poder mostrar mis cualidades lo antes posible. Estoy muy motivado para este gran desafío» sentenció.

EL MERCADO

Boavista FC será su octavo equipo en Europa desde que fuera transferido del Deportivo La Guaira con el que debutó en el fútbol profesional y luego fuera a jugar con el Granada de España en la temporada 2015/2016 donde tuvo una destacada participación.

Según el portal transfermarkt.es, en la actualidad, el jugador venezolano Adalberto Peñaranda está cotizado en 800 mil Euros. Su costo más alto fue de 4 millones de Euros con el Udinese en 2016-2017.

