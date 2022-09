Peñaranda deja el Watford FC y firma por 3 años con el Boavista de Portugal

Entornointeligente.com /

En el día de cierre del mercado de fichajes, el Boavista portugués anunció la llegada del venezolano Adalberto Peñaranda.

«Peñaranda es el más reciente refuerzo del Boavista, firmando un contrato válido por los próximos tres años», publicó el sitio oficial del cuadro luso.

— Boavista FC (@boavistaoficial) September 1, 2022 El volante de 25 años de edad llegó proveniente del Watford, que en otras ocasiones lo cedió a otros clubes, el más reciente en Las Palmas.

Boavista está en el noveno lugar de la primera división portuguesa con 6 puntos en 4 jornadas.

De esta forma, el criollo culminó su periplo bajo la conducción del Watford; institución con la que firmó en el año 2016.

Adalberto Peñaranda’s Watford FC contract has been terminated by mutual consent.

We thank Adalberto for his service, and wish him well for his next opportunity.

— Watford Football Club (@WatfordFC) September 1, 2022 En su etapa con el conjunto inglés, el jugador de 25 años estuvo cedido con el Udinese (Italia), Málaga (España), Eupen (Bélgica), CSKA Sofia (Bulgaria) y Las Palmas (España).

«Fichar por uno de los clubes más grandes de Portugal y con tanta historia es una oportunidad de oro para mí. Estoy muy motivado para este gran desafío», sentenció el venezolano.

Con respecto a sus expectativas resaltó: «Quiero recuperar mi mejor versión. Agradezco la confianza que han depositado en mí y siempre trabajaré al límite para volver a mi mejor nivel».

En este sentido Peñaranda se siente con «todas las condiciones para triunfar en el Boavista FC».

Por último resaltó: «Ahora mismo, solo pienso en ponerme en forma lo antes posible para empezar a ayudar al equipo».

