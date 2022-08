Peña: «No voy a permitir que me impongan jugadores»

Entornointeligente.com /

«Me voy para que sepan que a mí no me van a imponer jugadores, ni equipo», aseguró el ahora extécnico de Wilstermann, Álvaro Peña, quien responsabilizó a la prensa y a algunos hinchas de su salida del club.

«No fue la dirigencia, sino algunos periodistas e hinchas que sugieren y hablan de que por qué no juega (Josué) Mamani, que por qué juega Panchito (Francisco Rodríguez), que por qué este sí y este otro no», dijo Peña, quien no quiso referirse de manera específica de quiénes se trataba y se limitó a decir: «Ustedes saben quiénes son, si están en las redes».

«Hay varios periodistas que preguntan que por qué el equipo juega así, que por qué no se plantea así, por último van a ir a los entrenamientos y van a decirme qué es lo que tengo que hacer», dijo Peña.

Mientras tanto, Gary Soria, virtual presidente del club Wilstermann al ser el único candidato para las elecciones, anunció que Alex da Silva, gerente deportivo de la institución, asumirá el cargo de director técnico desde hoy, lo acompañará Sergio Migliaccio.

Al respecto, Peña se limitó a señalar: «Qué bien, me parece espectacular, de repente eso buscaban ellos. No creo que me hayan hecho cama, de repente quieran dirigir. Yo me voy con mi conciencia tranquila».

Soria no quiso explicar si Da Silva estará al mando del equipo de manera interina o de manera permanente, ni tampoco quiso referirse a que si el club ya empezó a ver opciones para ese cargo.

«Ese tema (interinato u otro técnico) lo vamos a ver internamente, sin embargo, quiero decirle que Alex da Silva se pone inmediatamente a cargo del equipo», dijo Soria.

El estratega se mantuvo en su opinión de que el equipo mejoró su rendimiento y que siempre jugó bien, salvo el primer tiempo del partido ante Real Tomayapo y que lo único que le faltó fueron los goles.

«Me voy feliz porque el equipo como está jugando, no jugaba así antes. El equipo siempre jugó bien, nos faltó gol nada más, el único partido que jugamos mal fue contra Real Tomayapo el primer tiempo», advirtió Peña.

El estratega también habló de filtraciones de información desde adentro del club.

«Este es el único equipo que antes de terminar la práctica ya saben la alineación. Desde que llegué hubo muchas filtraciones, eso nos perjudica porque les dan todas las pautas de cómo deben trabajar a los otros equipos», aseguró.

Peña llegó a Cochabamba para encarar la pretemporada rumbo al Torneo Clausura. Se va del club tras haber sumado 10 puntos en siete fechas, producto de tres victorias, un empate y tres derrotas.

La rescisión de contrato fue mutua. Peña cobrará el sueldo que le deben y uno más en dos cuotas, la primera el 15 de agosto y la otra el 15 de septiembre, caso contrario podría iniciar acciones contra el club.

«Estoy con la conciencia tranquila, esto es fútbol y todo da vueltas. Si yo quisiera hacerle problema al club y no ayudarle, lo demandaría por el contrato hasta diciembre, pero no lo voy a hacer. Al hincha decirle que apoye al club, que lo necesita», dijo.

Áñez se suma a las bajas del Rojo

El volante mixto Carlos Áñez se sumó a las bajas por lesiones que tiene el club Wilstermann para el partido de mañana (15:00) ante Independiente en Sucre.

Áñez se une a Willie Barbosa y Robson dos Santos, quienes ya se perdieron el cotejo ante The Strongest, el miércoles pasado.

El equipo retornó de La Paz ayer cerca al mediodía y se trasladó de manera inmediata al complejo para realizar labores regenerativas.

