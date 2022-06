Pdte. de Brasil oficializa privatización de estatal Eletrobras

Entornointeligente.com /

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, oficializó este martes la privatización de la estatal eléctrica Eletrobras en la Bolsa de Valores del estado de São Paulo, mientras que ciudadanos protestaron por el alto costo de la energía eléctrica.

Ante la decisión del Gobierno, el secretario especial de Privatización del Ministerio de Economía, Diogo Mac Cord, precisó que «la finalización de la operación Eletrobras nos permitirá alcanzar la marca de reducción de un tercio para las empresas estatales».

Estas empresas estatales, de acuerdo con el funcionario fueron privatizadas en un 36 por ciento durante tres años y medio del mandato del actual presidente. Paralelo a esta decisión, movimientos populares protestaban contra la pérdida de control de la empresa estatal que garantizaba cierta autonomía, a pesar de la negativa gestión del mandatario de Brasil.

✊��⚡Eletricitários e movimentos sociais protestaram contra a venda da Eletrobrás. No Brasil atual, terra arrasada gerada pelo governo Bolsonaro, a venda do coração do Setor Elétrico Brasileiro infelizmente não teve grande impacto. Mas a luta continua!

�� https://t.co/ZyRVNSC0x7 pic.twitter.com/n4vIiQGmch

— Federação Única dos Petroleiros (@FUP_Brasil) June 14, 2022 Por su parte, la plataforma Brasil de Fato precisó que «la privatización de la principal empresa nacional tendrá consecuencias y abrirá la puerta a la venta de empresas energéticas estatales, cada vez más sujetas al mercado internacional, lo que implica también el precio de las tarifas».

Esta decisión en detrimento de las necesidades del pueblo brasileño conllevará a que las facturas de electricidad de los consumidores tiendan a subir hasta un 25 por ciento según cálculos de expertos.

Jair Bolsonaro oficializó este martes la privatización de la estatal eléctrica Eletrobrás en la Bolsa de Valores de São Paulo. Afuera, ciudadanos alertaban que la cuenta de luz subirá 20% con la venta de la empresa brasileña. 1/3 de las estatales fueron vendidas con Bolsonaro. pic.twitter.com/M5Xpusky7s

— André Vieira (@AndreteleSUR) June 14, 2022 De acuerdo al economista Sergio Mendonça estas privatizaciones representan una pérdida de bienes públicos y no observa ningún beneficio. Asimismo plataformas locales han asegurado que de reelegir a Bolsonaro como jefe de Estado en Brasil, el actual presidente, según lo prometido, privatizará otras empresas estatales para ganar «apoyo político».

