Pdte. chino ampara labor de su país en materia de DD.HH

El presidente chino, Xi Jinping, se reunió este miércoles con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (DD.HH), Michelle Bachelet, a través de un enlace de video.

Durante su intervención subrayó que China conserva «una senda de desarrollo de derechos humanos que (…) encaja con sus condiciones nacionales».

Apuntó además que la cuestión no debe ser «politizada, instrumentalizada o tratada con doble rasero».

. @mbachelet arrives in #China : «We will be discussing sensitive, important human rights issues, and I hope this visit will help us work together to advance human rights in China and globally.» pic.twitter.com/5B4XPddUsE

— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 23, 2022 La visita oficial de Michelle Bachelet está planificada por seis días, en los que visitará la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, donde se reporta la existencia de más de 1.000.000 de personas de la etnia uigur y de otras minorías musulmanas.

Recientemente, Estados Unidos y otras naciones occidentales han acusado a China de cometer «genocidio» en esos territorios, suposición que Beijing califica como «la mentira del siglo».

Si bien, el tema no fue abordado durante el encuentro virtual, los medios apuntan una aparente referencia a estas insinuaciones cuando el mandatario chino expresó que «no hay necesidad de un ‘profesor’ que sea mandón con otros países».

En tanto, la directiva de la ONU expresó su admiración hacia «los esfuerzos y logros chinos por erradicar la pobreza, proteger los derechos humanos y alcanzar el desarrollo económico y social».

Añadió que las Naciones Unidas están dispuestas a fortalecer la cooperación con China y realizar esfuerzos conjuntos en pos de impulsar «el progreso de la causa global de los derechos humanos».

Chinese President #XiJinping held a meeting with United Nations High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet via video link on Wednesday. https://t.co/OGqTT6pT7n

— CGTN (@CGTNOfficial) May 25, 2022 Por otra parte, Michelle Bachelet apuntó anteriormente que su visita al gigante asiático está orientada a «garantizar que la libertad de expresión y de opinión se respete y proteja plenamente».

La visita oficial tiene como antecedente la denuncia de la ONU a la permanencia de miles de uigures en la zona occidental de Xinjiang en llamados centros de formación profesional, donde se apuntan casos de abusos y reeducación a través de la supuesta transformación del pensamiento.

Sin embargo, China apunta que estas acusaciones son el resultado de un «virus político» que Occidente insiste en desplegar en su contra.

Los uigures conforman un grupo étnico que se percibe más cercano a la cultura de Asia Central y basa su desarrollo en la agricultura y el comercio.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

