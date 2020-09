PDI dice que detención de la madre de Ámbar es por “parricidio” y que “se reunieron pruebas” de su participación en el crimen

Entornointeligente.com /

La Brigada Homicidios de la PDI de Valparaíso y la Fiscalía de Villa Alemana entregaron esta tarde más detalles de la detención de la madre de Ámbar Cornejo, a quien le atribuyen participación en el asesinato de la adolescente el pasado 29 de julio.

Si bien en un principio Denisse Llanos había declarado en calidad de testigo, inculpando del crimen a su ex pareja, Hugo Bustamante, tanto la policía civil como el Ministerio Público aseguraron que durante este tiempo lograron recabar pruebas que la vinculan directamente con el hecho.

Al respecto, el prefecto Erik Martínez, de la BH de Valparaíso, señaló que “todos los antecedentes, todas las declaraciones y todo lo que se obtenga en el proceso investigativo tiene que ser corroborado y analizado por los detectives en el transcurso del tiempo. Y gracias al trabajo científico y metodológico que desarrolló el personal a cargo de esta investigación se lograron reunir elementos de prueba y convicción necesarios para poder desvirtuar algunos hechos y para poder establecer la participación de la persona en el delito”.

Agregó que “lo único que les puedo señalar es que la declaración de ella en calidad de testigo tenía que ser corroborada, verificada en todos sus términos y conforme a eso los detectives lograron reunir, en todo el trabajo investigativo, los elementos de prueba y convicción necesarios para vincularla a la comisión del delito”.

En ese sentido, el prefecto Martínez aclaró que la detención de la mujer “es por el delito de parricidio en contra de Ámbar Cornejo” , debido al grado de participación que tendría en el crimen.

Por su parte, la fiscal de Villa Alemana, María José Bowen , aseguró que “la detención se realizó a propósito de una orden judicial de detención emanada el día de ayer por el Tribunal de Garantía de Villa Alemana, a propósito de la participación de dona Denisse Llanos en el homicidio de su hija Ámbar”.

“Lo que ocurre es que durante todo este tiempo, desde la detención de Hugo Bustamante hasta ahora, hemos realizado junto con la Brigada de Homicidios de Valparaíso distintas diligencias que han determinado la participación de doña Denisse. Mayores antecedentes respecto a cuáles son esas diligencias y qué tipo de informes son, los vamos a entregar en la audiencia de formalización y control de la detención”, complementó la persecutora.

Asimismo, explicó que “con la Policía de Investigaciones realizamos distintas diligencias para establecer primero qué había de verdad y qué había de mentira en lo que ella había señalado, y segundo también cuáles eran los antecedentes objetivos que la pudieran o no vincular con el hecho. Entonces son cosas distintas. Uno puede ser un testigo y no decir nada que lo incrimine como imputado, porque ella no dijo nada en esa oportunidad. De hecho ella mencionó que ella estaba amenazada de muerte, que tenía mucho miedo, etcétera, y resulta que con todos los antecedentes que se pudieron recabar nosotros entendemos que ahora sí tenemos antecedentes para poder decir objetivamente y de manera seria que ella tiene un grado de participación en este delito”.

“Para determinar la culpabilidad eso lo tiene que hacer un tribunal, no nosotros. Nosotros lo que tenemos son antecedentes y pruebas y estamos convencidos que ella tuvo participación. Y esos antecedentes y pruebas no los voy a adelantar ahora, como ya lo mencioné, sino que vamos a hacerlo mañana junto con la fiscal regional en la audiencia respectiva que es donde además corresponde que se ventilen estos antecedentes”, concluyó Bowen.

A comienzos de agosto, Hugo Bustamante fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de Villa Alemana por los delitos de violación con femicidio e inhumación ilegal.

De acuerdo al ente persecutor, el crimen habría ocurrido el 29 de julio en el domicilio que el imputado compartía con Llanos, ubicado en calle Covadonga. Allí, el imputado habría discutido con la adolescente, quien vivía con otra familia en el sector, para luego golpearla en repetidas ocasiones, violarla y asesinarla. El cuerpo de Ámbar fue encontrado una ocho después del ataque, enterrado bajo el living del domicilio.

El tribunal en tanto, dispuso la prisión preventiva de Bustamante , quien ya en 2005 había sido condenado por el asesinato de su entonces pareja y el hijo de esta. Por el hecho se le sancionó con 27 años de presidio, de los cuales cumplió 11 en la cárcel, ya que en 2016 se le otorgó el beneficio de libertad condicional. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com