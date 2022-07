PCV se pronuncia sobre declaraciones del Fiscal General en el caso de la desaparición del revolucionario Carlos Lanz

Entornointeligente.com /

08-07-22.-El Partido Comunista de Venezuela (PCV), ante las informaciones ofrecidas en las últimas horas por la Fiscalía General de la República sobre el caso de la desaparición del dirigente revolucionario Carlos Lanz, envía su mensaje solidario a familiares, camaradas y amigos del profesor quienes, decididamente, desarrollaron una significativa movilización popular para demandar justicia en este caso que ha conmovido a la opinión pública. Carlos Lanz fue durante toda su vida un consecuente luchador por la liberación de la patria venezolana y constructor de propuestas para la defensa territorial del país frente a las agresiones del imperialismo; formó a centenares de hombres y mujeres en la lucha revolucionaria y dio importantes aportes en materia de soberanía. Durante casi dos años, la posición del PCV sobre este caso ha sido de conocimiento público: demandamos información oportuna, en la medida que las investigaciones lo permitiesen; que la impunidad no se impusiera y respeto al debido proceso. Hoy, las y los comunistas venezolanos mantenemos en alto estos planteamientos. La solidaridad con las causas justas, la defensa de los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador, la exigencia de justicia, respeto al debido proceso y rechazo a la impunidad han sido, son y seguirán siendo banderas del Partido Comunista de Venezuela porque gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Hacemos un llamado al movimiento popular a mantener la vigilancia revolucionaria. La investigación no solamente no ha culminado sino que estamos a las puertas de un importante juicio que debe cumplir con las garantías democráticas necesarias para vindicar la figura de Carlos Lanz. Sea propicia la oportunidad, para recordarle al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, que existen cinco casos de comunistas vilmente asesinados y un desaparecido. Dos de estos crímenes se han registrado en el estado Apure este año y hasta ahora ha imperado un atroz silencio institucional. Exigimos resultados en las investigaciones para identificar, capturar y castigar a los culpables y así romper con el actual estado de impunidad. Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela

LINK ORIGINAL: Aporrea

