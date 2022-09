PCV: Quieren desplazar a la actual directiva del partido y buscan su intervención judicial

Entornointeligente.com /

Yul Jabour, quien es miembro del buró político del Partido Comunista de Venezuela (PCV), indicó que el gobierno quiere levantar un falso positivo en contra de la tolda del gallo. En ese sentido, negó que la organización política a la que representa reciba financiamiento de expresidente de Pdvsa , Rafael Ramírez , o de cualquier otra organización o potencia extranjera.

Cortesía PCV «Nosotros somos un partido que está cumpliendo 92 años y siempre nos hemos caracterizado por ser consecuente con la lucha de los trabajadores y nunca hemos hipotecado nuestros ideales ni nuestra ideología en favor de financiamientos o subsidios. El PCV jamás ha sido financiado ni ha recibido dinero alguno de ningún gobierno para su funcionamiento o para la construcción de su estructura físicas o para doblegarse en contra de la defensa de los trabajadores. Somos incorruptibles», dijo Jabour en una rueda de prensa.

Además, asegura que se está tratando de posicionar un falso positivo contra el partido de que está siendo financiado por el expresidente de Pdvsa. «Todo eso es falso. No tienen base para decir eso. Esta matriz de opinión la están tratando de posicionar desde hace varios meses. Eso no tiene ningún asidero. No tiene ningún tipo de basamento y se busca la intervención judicial para desplazar la actual dirección del Partido Comunista de Venezuela».

Sostiene que Óscar Figuera, quien es el único diputado del PCV en la Asamblea Nacional electa en 2020, ha sido un duro crítico de las políticas económicas que ha desarrollado en los últimos años la administración de Nicolás Maduro, y por eso argumenta que el gobierno trata de callarlo y «buscan neutralizar la dirección del partido interviniéndola y neutralizar sus cuadros y sus dirigentes en un marco en el que el PCV viene actuando con fuertes movilizaciones de trabajadores que reclaman sus derechos, reclamando que se le respeten esos derechos, reclamando un mejor salario, reclamando. Ante todo esto buscan neutralizar a una organización que es el referente de la izquierda en Venezuela».

