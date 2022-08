PCV: Pago del bono vacacional es tan solo un «triunfo parcial»…»la lucha no ha terminado»

Entornointeligente.com /

15-08-22.-La dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV) Vladimira Moreno aseguró durante una rueda prensa este lunes 15 de agosto que se ganó «una batalla» debido al anuncio del Ejecutivo de pagar esta semana el bono vacacional completo a los trabajadores del sector público, y aseveró que la lucha sigue para alcanzar la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). A su juicio, el hecho de que las autoridades hayan anunciado el pago del bono vacacional, no se pueden distraer de su objetivo principal que es hacer que se elimine el instructivo Onapre «que viene de manera paulatina pero certera cercenando derechos conquistados», así como hace referencia a la circular 2.792 que, según la vocera del PCV, vulneró las contrataciones colectivas en el sector público. «El triunfo es parcial, pero es triunfo. Es un triunfo de las movilizaciones de los universitarios, del magisterio, de los estudiantes y los representantes porque cada docente es un líder en su escuela,ben la universidad, en su comunidad», manifestó Moreno. «Ese liderazgo que tenemos los docentes en la sociedad no nos lo van a quitar írritos dirigentes sindicales sin legitimidad y que, en el caso de la FTUV, tuvieron el tupé de firmar un madrugonazo contra los trabajadores universitarios», dijo la líder del PCV. «Hacemos un llamado al pueblo: Sigamos en la unidad de acción; la lucha no ha terminado; debemos conquistar un salario digno. La unidad de acción ha dado al traste con la traición de la FTUV y de la dirigencia sindical ilegítima, destacó

