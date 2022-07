PCV condena «fraude salarial gubernamental» contra trabajadoras y trabajadores de la educación y llama a reforzar la movilización unitaria

Entornointeligente.com /

29-07-22.-El Partido Comunista de Venezuela (PCV) envía un mensaje de combativa solidaridad a las y los educadores, personal administrativo y obrero -activos, jubilados y pensionados- al servicio del Ministerio del Poder Popular para la Educación, frente al despojo de los beneficios salariales establecidos en la Convención Colectiva del sector, específicamente del ajuste salarial y los bonos vacacional y recreacional del que han sido víctimas. El pasado viernes 22 de julio, las y los trabajadores activos de la educación pública de todo el país, en lugar de arribar con alegría y regocijo al final del año escolar, iniciaron el periodo de vacaciones con mucha decepción y desesperanza, que rápidamente se convirtió en desagrado y frustración, ante la burla gubernamental que significó el pírrico pago del Bono Vacacional que, de acuerdo a la convención colectiva, representa 60 días de salario cancelados en un pago único durante la primera quincena de julio de cada año, pero que, por decisión unilateral de la patronal, fue consignado de forma fraccionada. La misma situación ocurrió con el bono recreacional para el personal jubilado y pensionado. Los trabajadores no solamente denunciaron el pago incompleto de sus beneficios, sino que, además, lo recibido fue calculado con el salario que percibían en diciembre de 2021; desconociendo el ajuste salarial de marzo de este año. No cabe duda, estamos en presencia de una nueva violación por parte del Gobierno Nacional de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la legislación laboral y la convención colectiva de las y los trabajadores de la educación; situación agravada por el fraude salarial impuesto con el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que rebajó primas y eliminó beneficios al personal de la Administración Pública Nacional; así como las condiciones de abandono del IPASME, el deterioro de los planteles y la falta de dotación de insumos. En las últimas horas, legítimas y numerosas protestas se han registrado en distintos puntos del país para exigir el pago completo y no chucuto de los beneficios contractuales; mientras tanto, el Gobierno guarda un vergonzoso silencio y las cúpulas de las centrales sindicales al servicio de la patronal tratan de lavarse la cara con un suave e insípido reclamo institucional, ausente de toda movilización de las bases sindicales, ante el MPPPST y el MPPE; abogando por la conciliación de clases y temerosas de la rebelión que está surgiendo contra la burocracia sindical y patronal en el seno de la clase trabajadora en general. Con esa conducta desacreditan las históricas luchas del magisterio venezolano. Desde el PCV afirmamos que «derecho que no se defiende, derecho que se pierde» y que «los derechos se defienden, gobierne quien gobierne». Es por ello que, en este escenario de crisis del modelo de capitalismo dependiente y rentista venezolano, agravada por la pandemia, las medidas coercitivas del imperialismo estadounidense-europeo y la política de contenido neoliberal al servicio del capital que ejecuta la cúpula gubernamental encabezada por el presidente Nicolás Maduro, es una tarea de urgencia y primordial importancia la organización y unidad de las fuerzas de la clase trabajadora en lucha; la definición de un plan de acción y de movilización que garantice el respeto de las conquistas y derechos que están siendo vulnerados por la patronal pública y privada. De tal modo que hacemos un llamado a las y los docentes, estudiantes, personal administrativo y obrero, activo, jubilado y pensionado, a constituir los Núcleos Clasistas y Unitarios en Defensa de la Educación y el Salario (NUCDES) en todos los centros de trabajo, por las bases, sin distinción de afiliación sindical ni de condición laboral; todas y todos juntos y juntas: estudiantes, docentes, empleados administrativos, obreros, comunidad, para mantenernos activos en la lucha por el derecho a una verdadera educación gratuita y de calidad y por la defensa de las reivindicaciones de las y los trabajadores de la educación. Para avanzar en la articulación de los diversos y dispersos combates que hoy se desarrollan en el territorio nacional, prestarnos solidaridad y potenciar las posibilidades de victoria, el PCV extiende la invitación hecha por el Espacio Sindical Unitario a la clase trabajadora del sector de la educación para participar en el Encuentro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras en Lucha, que se realizará este sábado 30 de julio, a partir de las 09:00 am, en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV – Caracas). Es momento de forjar una amplia unidad obrera y sindical, campesina, comunera y popular, para hacer frente a la política antiobrera y el plan de corte neoliberal que adelanta el Gobierno del presidente Nicolás Maduro para descargar el peso de la crisis sobre los hombros de las y los trabajadores, mientras favorece al capital. Desde el Partido Comunista de Venezuela exigimos el restablecimiento inmediato de los derechos y reivindicaciones de las y los trabajadores de la educación, violentadas por la política reaccionaria del gobierno nacional. Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV)

