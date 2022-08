PCP critica «medidas avulsas» do Governo e falta de docentes nas escolas

Entornointeligente.com /

O PCP considerou hoje que a menos de duas semanas do arranque do ano lectivo ainda há aspectos desconhecidos e que o Governo se limitou a tomar «medidas avulsas de carácter imediato».

Numa declaração à imprensa na sede do partido, em Lisboa, o dirigente do PCP Jorge Pires disse que a duas semanas do arranque do ano lectivo 2022/2023 «alguns aspectos do funcionamento das escolas ainda não estão devidamente esclarecidos» e há outros que «nem sequer são conhecidos».

Um desses exemplos, referiu Jorge Pires, é a colocação dos professores, numa altura em que há «cerca de 100.000 alunos» que não vão ter professor a todas as disciplinas.

O PS, que tem maioria absoluta na Assembleia da República, recorreu «a medidas avulsas de carácter imediato», sustentou o membro da Comissão Política comunista, como, por exemplo, obrigar «milhares de professores com sérios problemas de saúde» a dar aulas ou pela contratação de docentes «licenciados sem habilitação profissional».

«O que se pode concluir é que o Governo pretende deitar a mão à solução mais barata, em prejuízo da aposta na qualidade do processo ensino/aprendizagem, aposta que criaria as condições para que mais jovens optem pela profissão docente fazendo a formação adequada», acrescentou.

Na ótica do partido, o investimento na educação deveria passar pela negociação com os sindicatos de melhores salários e condições laborais para os professores, e pelo combate à precariedade — que iria permitir o rejuvenescimento da classe, que é bastante envelhecida: «O aumento do número de docentes com habilitação própria, apenas agrava o já elevado nível de precariedade de vínculos laborais na docência».

A recuperação das aprendizagens pós-pandemia, uma promessa que muito badalada pelo Governo, referiu Jorge Pires, ficou por concretizar realmente.

O dirigente comunista advogou que em vez de investir neste designo, o executivo socialista «parece mais preocupado com o custo» que vai significar para os cofres do Estado.

