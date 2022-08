PCM invita a participar en el codiseño de la Carta Peruana de Derechos Digitales

Entornointeligente.com /

— Consejo de Ministros (@pcmperu) August 20, 2022 Este documento busca presentar a la ciudadanía una visión desde el Estado Peruano sobre el desarrollo y realización de los derechos humanos que se ejercen a través del uso de las tecnologías digitales. También busca guiar las políticas públicas para el éxito de la transformación digital en todos los ámbitos de la sociedad. Lea también: Elecciones 2021: conoce si eres miembros de mesa y tu local de votación La Carta es de carácter oficial porque es un proceso liderado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) en el marco de sus competencias, que se ejecuta bajo el modelo de co-creación con las múltiples partes interesadas del ecosistema digital peruano. Sin embargo, no es vinculante pues no crea nuevos derechos u obligaciones para el sector público o privado, ya que no se aprueba mediante norma legal. En todos los casos, la redacción se sustenta en la Constitución y las leyes peruanas. Esto significa que el documento no crea nuevos derechos u obligaciones para el sector público o privado. Por el contrario, reafirma la vigencia de los mismos en los entornos digitales. Para contribuir con la Carta de Derechos Digitales, debes enviar tus comentarios y sugerencias en el siguiente enlace hasta el lunes 31 de octubre de 2022. (FIN) RMCH/JCC Más en Andina: ?? Los congresistas de la República se trasladarán este lunes a las regiones como parte de la semana de representación correspondiente al mes de agosto, la cual se extenderá hasta el viernes 26. https://t.co/wgensZbvkp pic.twitter.com/nB8wsogi4D

Publicado: 20/8/2022

