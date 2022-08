PBI del Perú creció 3.3% durante el segundo trimestre del 2022

Entornointeligente.com /

Indicó que con este resultado, el PBI acumuló una expansión de 3.3% durante el segundo trimestre del presente año y de 3.5% durante el primer semestre del 2022. «El resultado de junio estuvo por encima del 2.6% esperado en promedio por el consenso de analistas, según Bloomberg, y cercano al 3.5% estimado por el Banco Central de Reserva (BCR)», precisó. El Scotiabank explicó que esta evolución positiva se debió principalmente a la recuperación de la producción minera y la aceleración del sector Construcción, en este último caso por la mayor inversión pública. Evolución del PBI en junio De otro lado, señaló que el PBI en junio se vio favorecido por la recuperación de los sectores primarios, en particular Minería y Pesca. «Por su parte, los sectores no primarios continuaron con su evolución positiva, pero a un ritmo menor al de mayo debido a una base de comparación más alta. En términos desestacionalizados, el PBI creció 0.7% respecto a mayo, aunque varios sectores cayeron respecto a mayo del 2022», explicó. Refirió que los sectores primarios se vieron favorecidos por la recuperación de Minería e Hidrocarburos (3%), resaltando en particular la producción de cobre (8%) debido al reinicio de operaciones de Minera Las Bambas, tras mantenerse cerca de 60 días paralizada como consecuencia de conflictos sociales. Asimismo, destacó el crecimiento de la Pesca (15.1%) ante la mayor captura de anchoveta -la primera temporada terminó el 24/07, capturándose el 84% de la cuota de 2.8 millones de toneladas-. «Los sectores no primarios continuaron con su evolución positiva, destacando Construcción (6%), que registró su expansión mensual más alta en lo que va del año, favorecida por la recuperación de la inversión pública en infraestructura», indicó. También explicó que la Manufactura No Primaria (4.2%) fue impulsada por industrias vinculadas a la demanda interna como bebidas, productos farmacéuticos y materiales de construcción, así como por la mayor demanda externa por confecciones. «Finalmente, el sector Servicios (2.6%) mostró una evolución heterogénea, destacando rubros que aún muestran un efecto base positivo como Alojamiento-Restaurantes y Transporte, contrarrestados parcialmente por Servicios Financieros y Telecomunicaciones», puntualizó Más en Andina: Recupera tus impuestos: mira cómo deducir gastos para devolución en 2023 ?? https://t.co/98bYEjMWPR Los gastos deducibles corresponden a consumos en restaurantes, hoteles, servicios de turismo, artesanías y otros. pic.twitter.com/8vgSLl0VMZ

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 15, 2022 (FIN) NDP / MDV Publicado: 15/8/2022

