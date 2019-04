  Payo trata de ladrón a Ovelar

Entornointeligente.com / “Ladrón, ¿por qué? Salió una resolución el año pasado G. 7 millones a todos los que no vienen a sesión, quiero saber, por favor, la lista de quiénes han sido multados con los G. 7 millones. Acá, en cada sesión se genera G. 70 millones, en cada sesión que deberían entrar a la Cámara y no ingresan. ¿Dónde está esa plata? Uno es ladrón por acción u omisión”, manifestó el legislador Payo Cubas haciendo alusión a Silvio “Beto” Ovelar . Agregó que Ovelar, al ser presidente del Senado, es responsable hasta del último funcionario de la Cámara. Propuso incluso denunciar ante el Ministerio Público “por ladrón al presidente de esta Cámara”, subrayó. Por su parte, Juan Carlos Galaverna propuso sancionar a Payo Cubas. “Estaba pensando si vale la pena seguir con el pleito, si no es hacerle el juego a quien desarrolla espectacularmente su papel de showman, y concluí que el silencio puede ser de concesión para que quede como verdad una mentira”, argumentó. “Entre tantos disparates, uno más no daña ni beneficia. Mi objetivo es expresar mi rotunda solidaridad con el presidente del Congreso (…) Se vuelve imperioso aplicar el reglamento. Propongo concretamente la aplicación de la previsión reglamentaria de sanción con suspensión por 60 días del senador Paraguayo Cubas”, agregó. Sin embargo, más tarde, la Cámara Alta decidió no correr la sanción en la fecha sino derivar la propuesta para su respectivo análisis a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Luego, Payo también mocionó que Ovelar sea sancionado por no haber hecho cumplir el reglamento por el cual se debía multar a quienes no acudan a las sesiones, pero esta propuesta no tuvo éxito.LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com