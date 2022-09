Pautas y métodos para la utilización de las TIC

Entornointeligente.com /

Con relación a la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación, en adelante TIC, es importante aclarar algunas pautas, sobre todo mientras se investiga en el hogar: respecto al uso de las pantallas es bueno establecer rutinas y horarios para que el estudiante desarrolle hábitos de estudio y destrezas. También los padres deben tener en cuenta la pertinente supervisión debido a la posibilidad de que los niños puedan acceder a contenidos no recomendables. Es menester evitar que se conecten con extraños, en sitios de juegos o apuestas online. Sin duda, ser flexibles a la hora de permitirle el uso de la tecnología, pero considerando las restricciones y responsabilidades para que la utilización no se convierta en un agente nocivo. Del mismo modo, estar atentos a que los niños y jóvenes no se distraigan con las aplicaciones, redes sociales y juegos y verificar que el contenido con el que están trabajando sea de calidad y adecuado a su edad. Es bueno ir orientándolos, pues muchas informaciones pudieran ser dañinas y no fiables, sobre todo algún «Fake new» de cualquier tema que pudiera causar alarma o desasosiego (López E, s.f.).

Son muchos los beneficios que en la actualidad se les pueden dar a las TIC, y la pandemia puso de manifiesto su relevancia en los distintos ámbitos, en especial, en el educativo. El mundo digital crece y esto permite que las personas ejerzan distintas labores con mayor eficacia, permitiendo a la vez la comunicación y ayuda a otras personas. Esto se demostró en el confinamiento donde nos vimos separados físicamente de amigos, familiares y seres queridos, impedidos de realizar distintas actividades con las que nos solíamos relacionar: hacer deporte en distintos espacios, salir de compras, a comer, entre otras. La tecnología ha permitido que de una u otra forma, nos mantuviéramos en contacto con esas personas cercanas a través de videollamadas, haciendo más digerible la situación. Así, se fortaleció el uso de mensajería al instante, esto es, Whatsapp y Telegram. Las TIC llegaron para quedase y ya es un hecho que todos convivimos con ellas y tenemos que adaptarnos (García J, 2020).

Cabe destacar que las TIC nos brindan otras opciones cuando no se cuenta con libros o material didáctico. En ellas podemos encontrar información ilimitada y de fácil acceso con la cual estudiantes y docentes pueden trabajar, facilitando el aprendizaje, ya que se adaptan a las nuevas estrategias pedagógicas, logrando abarcar distintas áreas de la planificación docente que desarrollan el entendimiento y la lógica, además sirven como canal de comunicación e intercambio como fuente inagotable de información y medio lúdico de procesamiento y gestión administrativa, lo que lleva a replantear los métodos que podemos o no aplicar en el aula (Gómez L y Macedo J, s.f).

Entre las ventajas de utilizar las TIC y las distintas utilidades que tienen las mismas, podemos encontrar: fortalece la motivación y la interacción entre los estudiantes, desarrolla la iniciativa, la participación y el aprendizaje, generando experiencias significativas mediante los chat, el correo electrónico, foros, redes sociales, videollamadas, videoconferencias; potencia las actitudes sociales y el trabajo en equipo, la personalidad, las habilidades de búsqueda de información y de expresión gráfica, escrita y audiovisual, supone la utilización de instrumentos lúdicos. Asimismo, hay herramientas acordes con el estilo de aprendizaje de cada estudiante y sus circunstancias, tiene diversidad de recursos con los cuales se puede procesar la información (escribir, calcular, realizar diapositivas). Por todo lo antes expuesto, es necesario decir que los docentes necesitan generar métodos innovadores con los cuales desarrollar el uso de las tecnologías (p, e. Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje invertido, Aprendizaje basado en el pensamiento, Aprendizaje cooperativo). Un docente con estas competencias fortalecerá su labor de enseñanza, modificando eficazmente su método de planificación y haciendo más productivas las actividades pedagógicas (Gómez L y Macedo J, s.f).

