Paulo Octávio diz que vai zerar filas no serviço público e fazer parceria com Entorno do DF para resolver problemas de saúde e transporte No 'Podcast Eleições', empresário afirmou ainda que, se eleito, vai manter Iges e não vai aumentar impostos. Candidato ao governo pelo PSD foi segundo entrevistado na série do g1. Por Caroline Cintra e Walder Galvão, g1 DF

24/08/2022 17h02 Atualizado 24/08/2022

1 de 1 Empresário Paulo Octávio (PSD), candidato ao governo do DF — Foto: TV Globo/Reprodução Empresário Paulo Octávio (PSD), candidato ao governo do DF — Foto: TV Globo/Reprodução

O empresário Paulo Octávio ( PSD ), candidato ao governo do Distrito Federal , foi o entrevistado desta quarta-feira (24) na série do g1 DF , que teve início na terça-feira (23), com o candidato à reeleição Ibaneis Rocha ( MDB ). Leila Barros, a Leila do Vôlei, do PDT , seria entrevistada na segunda-feira (22), mas não quis participar do podcast.

Durante a conversa de uma hora com os jornalistas Fred Ferreira e Rita Yoshimine , Paulo Octávio prometeu que, se eleito, vai zerar as filas de serviços públicos e que, se necessário, vai «pessoalmente atender a população» . O empresário ainda disse que não vai aumentar impostos e que quer fazer parcerias com as prefeituras do Entorno do DF para construir hospitais e melhorar o transporte público ( veja abaixo a íntegra da entrevista ).

«Meu governo não vai ter filas», disse Paulo Octávio.

Ibaneis Rocha (MDB) e Paulo Octávio (PSD) foram entrevistados ao vivo no podcast porque tiveram mais de 6% na pesquisa Ipec de 15 de agosto . Os outros nove candidatos ao GDF terão entrevistas de 20 minutos, gravadas e exibidas, sem cortes, entre 29 de agosto e 8 de setembro .

Candidato prometeu 'zerar' filas no serviço público

Paulo Octávio (PSD) responde a pergunta sobre hospitais superlotados no DF

Questionado sobre a assistência social no Distrito Federal, marcada por longas esperas da população, que chega a passar madrugadas em frente ao Cras, em busca de atendimento , Paulo Octávio prometeu » zerar» as filas .

«Se tiver alguma fila, eu vou para o balcão receber as pessoas», disse o candidato.

Ele ainda chamou de «desumana» a espera de pessoas por atendimento no Cras e nos hospitais. De acordo com o candidato, a solução para o problema é o investimento em tecnologia.

«Tem a internet para permitir que as pessoas possam agendar seus encontros nas secretarias e hospitais. Falta gestão, na minha visão.»

Para resolver o problema das filas para cirurgias eletivas , o candidato disse que pretende fazer «mutirões» e parcerias com hospitais particulares. O empresário disse ainda que pretende ter apenas um secretário de Saúde durante todo o governo :»A gestão tem que ser continuada», apontou.

Paulo Octávio defendeu a continuidade do Instituo de Gestão Estratégica de Saúde (Iges), mas com menos carga. «O Iges é uma ideia boa que está mal conduzida», disse.

Se eleito, ele prometeu deixar o instituto à frente apenas do Hospital de Base e do Hospital de Santa Maria. As 13 unidades de pronto atendimento (UPA) voltariam a ser geridas pela Secretaria de Saúde.

Parcerias com o Entorno do DF

Paulo Octávio (PSD) responde a pergunta sobre Polo de Desenvolvimento no DF

O candidato disse que, em um possível mandato, quer ter «sinergia» com o governo de Goiás para que haja investimento no Entorno do DF. De acordo com ele, o ideal é de que o Executivo goiano construa, por exemplo, hospitais em Águas Lindas de Goiás (GO) e Valparaíso de Goiás (GO) , o que desafogaria a rede pública de saúde em Brasília , já que boa parte dos atendimentos é para pacientes do estado vizinho.

«A pressão [na rede pública de Saúde] de pessoas que vêm da região metropolitana é enorme e tende a aumentar», afirma Paulo Octávio.

Em relação ao transporte, o candidato defende que deve haver diálogo entre o governo do DF e de Goiás para que sejam pensadas até mesmo as tarifas. «Temos que ter uma parceria», pontuou.

Investimentos em transporte público sem privatizar o Metrô

Paulo Octávio (PSD) responde a pergunta sobre transporte no DF

Na entrevista, Paulo Octávio afirmou que tem um projeto para criar um VLT – Veículo Leve sobre Trilhos – que sairia do Recanto das Emas , passaria pelo Riacho Fundo II e Taguatinga, em direção à Ceilândia . De acordo com ele, um dos planos para melhorar o trânsito na capital é fazer «interlocuções» entre as cidades.

Outra ideia é a criação de «anéis viários» para caminhões. Além disso, o empresário afirmou que o Metrô está «envelhecido», mas que não vai privatizá-lo.

«Não penso em privatizar absolutamente nada», afirmou.

De acordo com ele, as linhas de metrô até o fim de Ceilândia e Samambaia serão estendidas. Sobre levar o metrô à Asa Norte, Paulo Octávio disse que o projeto é necessário, mas que tem preço elevado .

Em relação ao pagamento de tarifa técnica às empresas de ônibus , Paulo Octávio disse que vai exigir contrapartidas, como ônibus modernos. «Tem que renovar e reestudar o sistema de mobilidade de Brasília».

Impostos

Paulo Octávio (PSD) responde a pergunta sobre arrecadação de impostos no DF

No podcast do g1 , o candidato Paulo Octávio disse que não pretende aumentar nenhum imposto , caso seja eleito.

«Hoje, a carga tributária já é muito grande. Eu sou, pessoalmente, a favor de uma simplificação tributária. Os aumentos que tiverem serão os normais, de inflação, que são corrigidos pela Secretaria de Fazenda, normal, mas não aumentar.»

Um dos exemplos citados é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) , que, segundo ele, quando foi vice-governador, era de 2%, e que o governo Rollemberg (PDB) subiu para 3%. «Vou fazer um estudo se deve continuar 3 [por cento], ou se deve voltar para 2,5 ou 2. É uma coisa que agita muito a economia da cidade. Tem casos casos que podem ser diminuídos».

«Não aumentarei R$ 0,1 em impostos», disse Paulo Octávio.

Geração de empregos

Paulo Octávio (PSD) responde a pergunta sobre geração de empregos no DF

No plano de governo, apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Paulo Octávio diz que pretende gerar 10 mil empregos no primeiro mês de governo, caso seja eleito. Segundo ele, esse é um desafio e é um objetivo que pretende atingir «com o apoio de pequenos, médios e grandes empresários da cidade».

«Eu quero, no primeiro mês, gerar 10 mil empregos. Vai ser possível? Como um governador de um estado, como um governador que quer entrar, que quer ajudar uma população, eu vou conclamar a todo mundo. Se eu puder gerar um maior número de empregos, eu vou gerar», disse.

Questionado se os empresários estão em situação confortável para gerar empregos, após a crise gerada pela pandemia da Covid-19 , o candidato disse que «muitos estão». «Às vezes, o empresário está gerando 10 empregos e ele tem condição de gerar mais um.»

Habitação

Paulo Octávio (PSD) responde a pergunta sobre habitação no DF

Sobre habitação, Paulo Octávio disse que pretende criar novos bairros no centro de Brasília e nas comunidades para atender também a classe média . «Tem que criar um bairro novo, feito loteamento pela própria Terracap, e vender para as pessoas, com preços subsidiados», disse.

Entre as propostas do candidato, estão está a regularização das áreas que já estão ocupadas . Ele defende, no entanto, as invasões não podem continuar.

«Tem que regularizar o que está feito. Tem loteamentos feitos e consolidados. Tem que legalizá-los, para essas pessoas começarem a pagar os tributos, os impostos, o IPTU, fazer a escritura definitiva. É uma forma de resolver. Agora, não se pode mais permitir novas invasões», disse o candidato.

