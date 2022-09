Paulo Mota Pinto suspende o mandato de deputado do PSD por cinco meses

Entornointeligente.com /

O ex-líder da bancada parlamentar do PSD, Paulo Mota Pinto , suspendeu o mandato de deputado por cinco meses, soube o PÚBLICO.

O pedido, dirigido ao presidente do grupo parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, foi apresentado esta sexta-feira e Paulo Mota Pinto invoca razões académicas para a suspensão do mandato.

O ex-juiz conselheiro do Tribunal Constitucional (1998 e 2007) é docente universitário e liderou nas eleições legislativas de Janeiro a lista do PSD por Leiria.

Presidente da bancada no consulado do ex-líder social-democrata, Rui Rio, Mota Pinto demitiu-se do cargo na véspera do último congresso do PSD, que decorreu em Julho, no Porto, e que consagrou Luís Montenegro como presidente dos sociais-democratas.

Na altura, Mota Pinto convocou eleições antecipadas para a direcção da bancada por ter sido informado pelo novo presidente do PSD, Luís Montenegro, de que pretendia mudar a direcção da bancada. O deputado aproveitou para deixar claro que não saía por sua vontade da chefia da bancada: «Estava disponível, como sempre disse, para exercer o mandato e para colaborar para me articular com a direcção do partido.»

Presidente da Mesa do Congresso, Paulo Mota Pinto foi eleito líder da bancada parlamentar do PSD por 92% dos votos dos deputados sociais-democratas.

João Carlos Barreiras Duarte, irmão de Feliciano Barreiras Duarte, que foi secretário-geral de Rui Rio, deverá ocupar o lugar nos próximos cinco meses deixado vago por Mota Pinto.

LINK ORIGINAL: Publico

