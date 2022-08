Paulo Londra y Ed Sheeran presentan «Noche de Novela»

Entornointeligente.com /

«Noche de Novela» llega tras una secuencia de semanas de lanzamientos del artista cordobés, incluyendo su muy anhelado Reggaeton «Julieta».

Informate más Olivia Newton-John tendrá funeral de estado en Australia «Noche de Novela» es un pop que mezcla a la perfección las voces y estilos incomparables de ambos Paulo Londra y Ed Sheeran, destacando la versatilidad de ambos artistas al cruzar fronteras de forma totalmente impecable y orgánica.

En el video, grabado en Londres y dirigido por Greg Davenport , vemos la amistad de ambas la estrella argentina y la estrella inglesa reflejada a través de las escenas coloridas recorriendo las calles de la ciudad de Londres.

«Qué decir, volver a grabar con Ed es un privilegio. ¡Yo lo admiro un montón! Durante toda la grabación estuve muy emocionado y agradecido y siempre que puedo trato de decirle lo mucho que lo admiro. Siento que Dios me puso a Ed en el camino para aprender mucho de él. Siempre me gustaron sus melodías, sus palabras y sus frases, es muy fino, es un ejemplo a seguir para mí», expresó Paulo Londra .

«Estoy muy contento de colaborar con Paulo y su proyecto, nos mantuvimos en contacto durante todo el tiempo que no podía lanzar música y de lo frustrante que era, así que estoy feliz de estar en una canción con él ahora que puede. Es una persona muy dulce», compartió Ed Sheeran .

En los últimos meses, Paulo Londra volvió con fuerza al mundo de la música. Su primer sencillo de esta nueva etapa, «Plan A», batió récords y llegó al puesto No. 2 del Chart Global de Spotify en tan solo horas de su lanzamiento, convirtiéndose en la primera canción latina en posicionarse en dicho puesto por un artista argentino sin colaboración.

