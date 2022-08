Paulo Futre no hospital com suspeita de AVC

Entornointeligente.com /

Paulo Futre foi este domingo internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com suspeita de AVC (Acidente Vascular Cerebral).

O antigo internacional português, de 56 anos, sentiu-se mal depois do funeral da mãe, realizado este domingo, e foi transportado para o hospital no Barreiro. Posteriormente, foi então encaminhado para Lisboa, avançou o Record.

A mesma publicação diz ainda que Futre está consciente. Mas não há, para já, mais pormenores sobre o estado clínico do ex-atleta.

Recorde-se que o jogador anunciou a morte da mãe no passado dia 17 de agosto, na rede social Instagram, ao partilhar uma fotografia com uma mensagem: «Até sempre minha querida mãe, descansa em paz».

A mãe do ex-futebolista sofria de Alzheimer há vários anos. Em março, numa entrevista à TVI, disse que já se tinha despedido da mãe devido à sua doença. «A minha mãe está há vários anos com Alzheimer, já me despedi dela, porque há muitos anos que não me conhece. Não há palavras. Quando ela me disse ‘quem és’ aí é que se dá um nó», disse no programa de Manuel Luís Goucha. Futre admitiu ainda ter herdado da mãe a «humildade», enquanto com o pai aprendeu a «manter os pés na terra».

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com