Paula Echevarría rescata los pantalones de leopardo para ir al concierto de Camilo y crea el look perfecto para las noches de verano

Son muchas las celebrities que aprovechan su estadía en Marbella para dejarse ver en los conciertos que organiza Starlite . Si ayer os mostrábamos a Victoria Federica lucir una falda de tiro bajo al más puro estilo Britney Spears de finales de los 90 y Paula Echevarría optar por el combo de vaquero de tiro alto y cropped top , la actriz nos deja con una nueva (y fascinante) combinación. Rescatando unos pantalones de leopardo del fondo del armario, la actriz nos muestra el look definitivo para triunfar durante las noches de verano sacando garra y derrochando mucho glamour a cada zancada.

En Trendencias Del día a la noche: Paula Echevarría nos regala dos looks de verano con un vestido corto como protagonista Un vistazo a… Un look de viernes de Tamara Falcó Paula Echevarría y su nueva obsesión: los micro cropped tops Sin querer perderse el concierto de Camilo, Paula Echevarría acudió al evento rescatando los famosos pantalones de estampado de leopardo que tanto triunfaron hace unos años. De tiro muy alto y pernera recta, éstos se convirtieron en la base perfecta para combinarse con un cropped top de color negro estilo bralette . Estilo corpiño de raso negro, el look se complementó con accesorios de color negro y dorado.

Lejos de abrumar, la mezcla tenía el balance perfecto entre atrevido y sencillo, recordándonos la importancia de tener a mano prendas con este estampado. Además, la española ha vuelto a dictaminar que los micro cropped tops son todo un must .

Logra un estilismo parecido por mucho menos Perfecto para triunfar durante las noches de verano, el pantalón de leopardo se convierte en un básico a tener en cuenta. Si todavía no tienes un diseño de estas características, hazte con uno por menos de 15 euros.

Pantalón de canalé de H&M, 14,99 euros . Pantalón en punto de canalé suave. Modelo de talle alto con elástico revestido en la cintura y perneras acampanadas con bajo sin rematar.

PVP en H&M 14,99€ Nota: algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias.

Fotos | Gtres, H&M

LINK ORIGINAL: Trendencias

