Paul Sorvino, ator de 'Os bons companheiros', morre aos 83 anos Ele interpretou o personagem Paulie Cicero no filme de Martin Scorsese de 1990. Ator também participou de 'Tudo por dinheiro', 'Nixon', 'Rocketeer' e na série 'Law and order'. Por g1

25/07/2022 15h25 Atualizado 25/07/2022

Paul Sorvino, de 'Os bons companheiros' — Foto: Divulgação

O ator Paul Sorvino, conhecido por interpretar o gângster Paulie Cicero no filme «Os bons companheiros», morreu aos 83 anos nesta segunda-feira (25).

A esposa do ator, Dee Dee Benkie, anunciou a morte dele nesta segunda-feira por «causas naturais»: «Nossos corações estão partidos, nunca haverá outro Paul Sorvino. Ele foi o amor da minha vida e um dos maiores artistas a agraciarem as telas e os palcos», ela escreveu em comunicado.

Pai da atriz Mira Sorvino (de «Poderosa Afrodite), o ator norte-americano também atuou nos longas «Tudo por dinheiro», «Rocketeer» e como o policial Phil Cerretta na série 'Law and order'.

Entre outros papeis conhecidos dele estão o do secretário de estado Henry Kissinger em «Nixon», de 1995, e do pai de Julieta em «Romeu e Julieta» de Baz Luhrmann, de 1996.

