Paul McCartney cumple 80 años; el sentido mensaje que le dedicó Yoko Ono

Este sábado 18 de junio, Paul McCartney cumple 80 años y -como era de esperar- comenzó a recibir saludos a través de las redes sociales desde las primeras horas del día. «Gracias por todos los saludos encantadores y cálidos deseos para mi cumpleaños», respondió el legandario músico desde su cuenta de Twitter.

Uno de los fundadores de The Beatles posó para el posteo en una camioneta en un relajado ambiente rural. La imagen la tomó su hija Mary McCartney, fotógrafa y realizadora.

Thanks for all the lovely greetings and warm wishes for my birthday – Paul

📷 by Mary McCartney pic.twitter.com/FCLb162pJX

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) June 18, 2022 Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Yoko Ono , quien le dedicó unas sentidas palabras en Twitter junto a una fotografía de los dos juntos, con la que intenta desmitificar las versiones que circularon durante años acerca de una mala relación entre ambos, más precisamente cuando John Lennon formaba parte de The Beatles. Además, Ringo Starr se sumó a los festejos por el natalicio de su amigo.

«Querido Paul, ¡Feliz 80 cumpleaños y muchos, muchos [años] más! De parte de una compañera en la paz. Con amor, Yoko «, expresó la artista plástica. La publicación que comenzó a sumar likes y retuits en cuestión de horas estaba acompañada de una foto donde se los ve a los dos juntos y abrazados.

Yoko también agregó el hashtag «Feliz cumpleaños Paul McCartney», en inglés, el cual comenzaron a replicar los fanáticos del exintegrante de The Beatles.

Dear Paul, Happy 80th Birthday and many, many more! From a partner in Peace… love, yoko #HappyBirthdayPaulMcCartney pic.twitter.com/c9YkeR8CMt

— Yoko Ono ☮️🏳️ (@yokoono) June 18, 2022 Otro que se sumó a los saludos de cumpleaños fue su amigo y exbeatle Ringo Starr, quien también decidió hacerle la dedicatoria al bajista a través de Twitter.

«Dicen que este sábado es tu cumpleaños: ¡Feliz cumpleaños Paul! ¡Te amo, hombre, que tengas un gran día!», escribió. Además, agregó las palabras: «Paz y amor, Ringo y Bárbara. Amor, amor, paz y amor». Acompañó la publicación con una imagen suya con una camiseta que indica «vida», mientras sonríe y hace su distintivo ademán de los dedos en V.

El mensaje de Yoko One sorprendió a los fanáticos de The Beatles. Hay que recordar que durante años se habló de que Yoko fue señalada como la causante de la ruptura de la banda de rock británica formada en Liverpool en los años ‘60. En rigor, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr integraron The Beatles desde 1962 y en 1970 se produjo su separación. Desde entonces, corrieron los rumores de que la exintegrante del colectivo Fluxus -un movimiento artístico de las artes visuales- fue la responsable de la disolución de la banda.

Sin embargo, fue el propio McCartney quien hace una década salió a desmentir las versiones que llevaban años instaladas en la memoria de los fanáticos. «Ella, ciertamente, no rompió el grupo. El grupo se estaba desarmando», aclaró para poner fin a décadas de agresividad que se generaron contra la viuda de John Lennon. El cantautor habló en una entrevista exclusiva con David Frost, allá por 2012, cuando, inclusive, indicó que sin la aparición de la vanguardista «para Lennon, canciones como ‘Imagine’ nunca podrían haber sido escritas».

«No creo que la hubiese escrito sin Yoko, por lo que no podría culparla por nada. Cuando apareció Yoko, parte de su atracción fue su lado vanguardista, su manera de ver las cosas. Ella le mostró a él otra forma de ser, lo que le produjo una gran atracción a Lennon. Entonces, era cuestión de tiempo para que él se fuera, porque igualmente se iba a ir», explicó.

