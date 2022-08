Paty Cantú ya sabe de qué sufre: «Tengo hipotiroidismo»

Entornointeligente.com /

Desde leucemia hasta lupus, a Paty Cantú le diagnosticaron «como veinte cosas más que no eran», hasta llegar al defintivo: «Tengo hipotiroidismo».

La conclusón médica vino despúes de muchos meses de estudios clínicos y la triste noticia es que padecerá hipotiroidismo por el resto de su vida.

«En mi experiencia personal, que tengo hipotiroidismo, y que es algo de lo que he hablado, me costo mucho encontrar el diagnóstico», manifestó Cantú al programa televisivo mexicano «Ventaneando».

Luego agregó: «Estuve un año diciendo síntomas aleatoriamente a la gente, sin saber que eran síntomas de una sola cosa y se me diagnosticaron como veinte cosas más que no eran. Me hicieron análisis de sangre, me decían 'tienes leucemia, lupus'. Me dijeron cualquier cantidad de cosas y me costó un año de perseguir un diagnóstico».

De acuerdo con la American Thyroid Association el hipotiroidismo significa que la glándula tiroides –que se localiza en la parte delantera del cuello– no es capaz de producir suficiente hormona tiroidea para mantener el cuerpo funcionando de manera normal.

La intérprete de «Por besarte» y «Suerte» dijo que debe tomar «una pastilla todos los días» para poder controlarse la enfermedad de por vida, pero es algo que la ayudó a volver a ser ella misma.

«Fue tan fácil como empezar a tomar una pastilla todos los días y regresé a mi misma, me regresó la vida, me regresó la personalidad, pude volver a dormir, pude volver a controlar mi peso, pude volver a controlar mis emociones. Entonces a partir de ese momento ha sido algo de lo que he hablado públicamente mucho porque creo que hay que normalizar las conversaciones que son humanas y comunes», mencionó la también actriz.

De origen mexicano, Patricia Giovanna Cantú Velasco, su nombre real, nació en Houston, Texas, Estados Unidos, hace 38 años.

Cantú, que pronto será la presentadora de «Iron Chef México» con la plataforma Netflix, y entre los últimos trabajos que realizó en televisión está su participación en el concurso de «¿Quién es la máscara?», en 2020.

Sin embargo, sus proyectos musicales continúan y tras, haber retomado lo más profundo de sus raíces en su último disco «La mexicana», comienza un nuevo trayecto con una canción llena de libertad y energía femenina.

«'La mexicana' fue un disco que terminé de componer y de producir prácticamente en el 2020 y es un pop muy propositivo divertido y neto (verdadero)», dice.

Dicho trabajo nació de las reflexiones que vinieron de su origen como mexicana luego de haber viajado tanto con su álbum anterior «333».

«Tenía que hacer justo esto, algo que le recuerde a mi gente que esta es mi tierra y que lo que más me enorgullece son mis raíces en cualquier estilo de música», menciona.

Ahora, como artista independiente desde 2021, Cantú presenta «Bailo Sola» una canción que resalta la energía femenina, el poder y fuerza innata en las mujeres y que forma parte de una nueva etapa en la que asegura quiere hacer «la mejor música» de su vida.

En su música y redes sociales, Cantú siempre se ha mostrado interesada en temas de apoyo a la mujer y con esta canción no fue la excepción, pues invitó a 20 de sus amigas de todas las edades e identidades a ser parte del video y de 19 de ellas recibió un sí rotundo y sin cuestionamientos.

«Quiero promover esa sensación de que soy libre y soy maravillosa, ser tal y como soy y por otro lado tiene esas frases muy divertidas pero que están diciendo algo», cuenta.

Además, espera que esta canción ponga a bailar a sus seguidores tal y como lo harían cuando nadie los ve, acción que trasladó al video.

«Bailo sola» es la inauguración de su nueva producción discográfica y por ahora Cantú se subirá al escenario de la Arena CDMX para ser parte del proyecto nostálgico «2000's Pop Tour» en el que cantará junto a bandas como Playa Limbo, Bacilos, Motel, Nikki Clan, entre otras.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com