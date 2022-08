Patricia Poleo asegura que Wilmer Ramírez volvió a Venezuela por esta razón y lo compara con George Harris

Entornointeligente.com /

Patricia Poleo expuso la razón por la que el humorista Wilmer Ramírez habría decidido regresar a Venezuela tras 6 años viviendo en Miami. Recientemente, en un video para su canal de YouTube, la periodista venezolana Patricia Poleo envió un mensaje al humorista Wilmer Ramírez luego de que sus declaraciones sobre la amistad fallida de ambos en el programa Sábado en la noche desataran una polémica en redes sociales.

Ante las declaraciones de Ramírez, la periodista decidió revelar cuál fue la razón por la que el comediante se encuentra de regreso en su tierra natal, diciendo que «Él estuvo viviendo aquí en Estados Unidos 6 años, específicamente en Miami (…) Prácticamente nadie se enteró que Wilmer Ramírez vivió aquí (…) Una cosa es tener éxito en tu país cuando trabajas en un programa humorístico que es lo único que se puede ver (…) otra cosa es que salgas de tu país y logres vivir fuera de tu país con lo que hacías en Venezuela».

Agregó además que «Lo único que demostró aquí en Estados Unidos es que no tiene el suficiente talento para vivir de su profesión (…) En este caso el que no tiene talento, simplemente, no triunfa».

Luego lo comparó con el humorista George Harris, haciendo referencia a que este es un caso de éxito entre los humoristas venezolanos que han emigrado. Y después enfatizó que » Wilmer aquí no tuvo éxito en nada de lo que emprendió» , dejando ver de esta manera que las necesidades económicas habrían llevado a Ramírez de regreso a Venezuela .

