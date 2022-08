Patricia Poleo asegura que Melisa Rauseo intentó sabotear la obra de José Manuel Suárez y Daniela Alvarado «Estaba pasada de tragos» (+Video)

Entornointeligente.com /

Poleo reveló una controversial anécdota que presuntamente fue por el mismo José Manuel Patricia Poleo continúa desatando polémica con respecto a la conductora venezolana Melisa Rauseo, con quién inició una disputa hace pocos días. Durante una transmisión del espacio «Agárrate», Poleo habló sobre diversas polémicas en las que ha estado involucrada Melisa.

Entre estas, Patricia habló sobre una declaración del actor venezolano José Manuel Suárez sobre un bochornoso momento que ocurrió con Melisa durante una presentación de su obra «Relatos Borrachos», en la cuál su esposa Daniela Alvarado actuó como protagonista. La periodista mostró unas capturas de pantalla de un texto supuestamente escrito por José Manuel explicando lo sucedido con Melisa, quién según Poleo «intentó sabotear» la obra por su grave estado de embriaguez.

«Ayer domingo fui testigo de un acto de intolerancia, estupidez, irrespeto e inmadurez en el Microteatro que se desarrolla actualmente en los espacios abiertos del Urban Cuplé. Sin ánimos de caer en su juego bajo de irrespeto y poca cordialidad debido a los tragos de más que tenía la persona de la cuál voy a hablar… Debo señalar ante mi molestia que no puedo dejar que todo esto pase bajo la mesa» se lee en el texto.

De acuerdo al relato, esto ocurrió el 8 de febrero del presente año en horas de la noche, al finalizar una presentación de la obra protagonizada por José Manuel y Daniela junto a la primera actriz Elba Escobar.

«Saliendo de la función de Relatos Borrachos en la sala principal del teatro Urban Cuplé y me dirijo directamente a mi sala del Microteatro, la número 21, me encuentro con un escándalo de gritos y atropellos por parte de una ‘periodista’ del programa Sábado en la Noche llamada Melisa Rauseo».

«A gritos, perturbando el normal desarrollo del evento decía y cito a continuación ‘Esto es una estafa… Pago por ver a Daniela y no está y además no me dejan que yo hable dentro de la sala’».

Sumado a esto, indica que la actriz Magaly Serrano fue víctima de las acciones de Melisa, pues ésta al ver que no era Daniela a quién le tocaba participar en la función aquella noche, comenzó a actuar «como una indígena sin noción».

Redacción Gossipvzla

