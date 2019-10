Kuniaki Ishikawa: “En Japón ya se ve mucho al Madrid y al Mallorca por Kubo” – AS.com

Entornointeligente.com /

Kuniaki Ishikawa es entrenador en las categorías inferiores del Kawasaki Frontale, club propiedad de Fujitsu y situado en Kawasaki, en la prefectura de Kanagawa. En él empezó a jugar Takefusa Kubo. Antes de este Mallorca–Madrid (21:00 horas, Movistar LaLiga) con el nombre propio de Take, el técnico atiende a Diario AS con la ayuda de la traductora Yuko López para descubrir algunos detalles de uno de los proyectos más interesantes para el futuro en el Bernabéu.

¿Cómo viven en Kawasaki la gran evolución de Kubo?

Le conozco desde pequeño e impresiona cómo está jugando y cómo ha crecido en el mundo del fútbol

¿Desde cuándo le conoce?

Desde que tenía nueve años. Entrenaba en nuestro club y le observaba aunque no fuese su técnico directo

¿Cuánto tardaron en darse cuenta en el club de que era diferente?

Muy poco. Lo supimos desde el principio, todo el mundo se fijaba en él. Era imposible no hacerlo

¿Recuerda la primera vez que le vio?

Sí, de muy pequeño. Ahí ya quería ser jugador e ir a España. De hecho, intentaba estudiar español porque quería jugar en España. Jugaba muy bien y además buscaba estrategias para mejorar

¿Qué tipo de estrategias?

Desde pequeño veía vídeos del Barcelona. Le encantaba Messi. Veía un montón de vídeos. Por eso cuando jugaba con nosotros intentaba tocar más balones que nadie

Ampliar Kuniaki Ishikawa, entrenador en la cantera del Kawasaki Frontale, atiende a AS durante la disputad de la Madrid Football Cup. RAFA APARICIO (DIARIO AS)

¿Era del Barcelona?

Sí

¿Y cómo siguieron su llegada a la cantera culé?

Como de pequeño era muy buen jugador, cuando supimos que iba a España dijimos “lo sabíamos”. Admiramos lo que ha conseguido y el futuro que le espera

¿Cómo era el Kubo persona?

No parecía un niño, era como si fuera un adulto. Tenía puntos de niño, claro, pero cuando empezaba a hablar de fútbol ya era como un adulto

¿Triunfará en el Real Madrid?

Creo y deseo que sí

¿Se va a ver por él al Madrid y al Mallorca en Japón en esta y en próximas temporadas?

Sí, seguro. Mucho. Ya se les ve, ya está pasando

