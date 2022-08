Patriarcado de Lisboa afasta padre suspeito de violação

Entornointeligente.com /

O Patriarcado de Lisboa revelou esta segunda-feira em comunicado que recebeu uma denúncia relativa a um possível crime de violação praticado por um sacerdote diocesano.

«O caso, que não se enquadra no âmbito da Comissão de Proteção de Menores, foi comunicado às autoridades civis competentes», pode ler-se na nota divulgada no site oficial do Patriarcado.

A entidade informa que ouviu a vítima e o sacerdote, tendo dado «início aos procedimentos canónicos previstos para este tipo de casos e afastou o padre de todas as suas funções até ao apuramento dos factos».

Subscrever O Patriarcado de Lisboa reitera que «está totalmente disponível para colaborar com todas as autoridades competentes, tendo sempre como prioridade o apuramento da verdade e o acompanhamento das vítimas» .

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), até quinta-feira passada, o Ministério Público abriu 10 inquéritos a partir das 17 denúncias anónimas reportadas pela Comissão Independente (CI) para o Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica em Portugal, divulgou esta quinta-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).

«Foram instaurados 10 inquéritos, sendo que um deles concentra seis das participações e outros dois (inquéritos), duas (participações) cada um», respondeu a PGR à agência Lusa, referindo que estão a ser tratados pelo Gabinete da Família, da Criança e do Jovem, da PGR. Entre os dois inquéritos que concentram duas denúncias cada, um deles foi arquivado e outro continua em investigação.

A Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa reuniu-se a semana passada com o presidente do Parlamento para dar conta dos seus trabalhos e pedir a colaboração dos deputados para sensibilizarem para a denúncia.

A CI sublinhou ainda que se mantém atenta aos testemunhos recebidos, referindo que o último balanço foi feito a 10 de julho, indicando terem sido validados 352 inquéritos e encaminhado 17 casos para o MP.

Denúncia não comunicada às autoridades civis noticiada na semana passada Na última semana foi noticiado pelo jornal Observador que o atual cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, «teve conhecimento de uma denúncia de abusos sexuais de menores relativa a um sacerdote do Patriarcado e chegou mesmo a encontrar-se pessoalmente com a vítima, mas optou por não comunicar o caso às autoridades civis e por manter o padre no ativo com funções de capelania».

Numa nota enviada à agência Lusa, o Patriarcado de Lisboa confirmou a receção de uma queixa contra um padre na década de 1990 e manifestou-se «totalmente disponível» para colaborar com as autoridades no «apuramento da verdade» sobre os casos de abuso sexual por membros da Igreja, garantindo que o atual patriarca se encontrou «duas décadas depois» com a vítima e que esta «não quis divulgar o caso».

Segundo Manuel Clemente, o seu antecessor «acolheu e tratou o caso em questão tendo em conta as recomendações canónicas e civis da época e o diálogo com a família da vítima. O sacerdote foi afastado da paróquia onde estava e nomeado para servir numa capelania hospitalar».

O cardeal entende igualmente não ter estado «perante uma renovada denúncia da feita em 1999. Se assim tivesse sido, a mesma teria sido remetida à Comissão Diocesana, criada por essa altura, e teriam sido cumpridos todos os procedimentos recomendados à data».

