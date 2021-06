Pato O’Ward finalizó noveno; perdió el liderato de la IndyCar

Entornointeligente.com / Patricio Pato O´Ward finalizó en la novena posición del Gran Premio Rev Group , lo que significó que el piloto mexicano pierda el liderato de la categoría ante el español Alex Palou , quien se convirtió en el ganador de este domingo en la complicada Road America.

El de Monterrey no pudo tener su mejor actuación, ya que a pesar de demostrar que tiene la calidad y el talento para remontar, esta mañana arrancó desde la décima posición y al final de la misma finalizó en el noveno puesto.

Patricio O’Ward durante la carrera en Road America de IndyCar, en la que quedó noveno. Getty Lleva ESPN a todos lados Si quieres recibir la mejor información del mundo deportivo, descarga la App ahora. espn.com/app »

El trazado de 6.515 metros de Road America no benefició a O’Ward, pues no logró avanzar de esa novena plaza y a pesar de que en las últimas vueltas logró quedarse en el octavo lugar debido a los problemas de motor que sufrió Josef Newgarden, el piloto de Arrow McLaren perdió ante Takuma Sato.

En el podio además de Palou subieron Colton Herta en la segunda plaza y el tercer puesto lo tuvo Will Power. En tanto, Scott Dixon, quien también está en la pelea por el campeonato finalizó en la cuarta posición.

El español se convierte junto con el mexicano Pato O’Ward, que ganó la pasada carrera de Gran Premio de Detroit, en los dos únicos que esta temporada han repetido triunfo.

Palou consiguió la primera victoria en IndyCar en la carrera inicial del Gran Premio de Alabama y desde entonces había sido el líder en la clasificación de la NTT IndyCar Series, hasta que la pasada se lo arrebató O’Ward, del equipo Arrow McLaren SP, que este domingo acabó en el noveno puesto.

¡Disney+ llegó a Latinoamérica! Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, todo en un mismo lugar. Ya está disponible. Suscríbete AHORA.

Con estos resultados Palou llegó a 349 unidades, mientras que Pato O’Ward tiene una desventaja de 28 puntos; Dixon se mantiene en el tercer puesto con 296 unidades. En tanto, Newgarden sufrió un duro revés al finalizar en el lugar 21.

La siguiente carrera de Pato O´Ward será el próximo 4 de julio en el Gran Premio de Honda Indy 200 AT MID-Ohio.

That’s all from the #REVGroupGP 🏁

Pato crosses the line P9

Magnussen P24

Solid effort from the team, onto the next. 👊 pic.twitter.com/WFOUXPRFxH

— Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) June 20, 2021 Información de EFE fue usada en esta nota.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com