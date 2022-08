Pato O’Ward: F1 es una ilusión muy lejana; en McLaren los asientos se acabaron

Entornointeligente.com /

Con el acuerdo de Oscar Piastri para manejar un McLaren Fórmula 1 a partir de 2023, varios pilotos han visto reducidas sus posibilidades inmediatas de llegar por esa vía a la Máxima Categoría, entre ellos el mexicano Pato O’Ward, quien ya lo ve como una ilusión, una muy lejana, porque sabe que los asientos en ese equipo ya se acabaron.

«No me sirve de nada tener esa ilusión», dijo O’Ward en entrevista exclusiva con ESPN. «Hasta ese punto siento que he madurado en el aspecto de que la ilusión, es una ilusión muy lejana, porque aunque yo esté manejando en un nivel, muy, muy alto, que lo he estado haciendo, ni con eso los vas a poder convencer. Son muchísimas más cosas y políticas, son muchas cosas que están muy fuera de mi control, que yo jamás podré controlar y pues ahí lo tengo que dejar, porque no sirve de nada casarte con la ilusión».

ESPN+ en Español LaLiga, Liga MX, Bundesliga, MLS, MLB, UFC, Boxeo y miles de eventos en vivo, series originales exclusivas y mucho más, todo en HD. Suscríbete aquí

El 2 de agosto, un día después de que Fernando Alonso anunciara que dejaba al equipo Alpine para sumarse a Aston Martin, el equipo francés posteó en sus redes que su piloto para 2023 sería Oscar Piastri, pero el australiano desmintió el comunicado.

Esto cimbró el mundo del automovilismo, y pronto se supo que Piastri tiene un acuerdo con McLaren. Como son consecuencia Colton Herta, Alex Palou, Pato O’Ward y todos los pilotos ligados a la organización color papaya entendieron que en la fila en la que ellos estaban formados para llegar a F1, alguien se metió gracias la «habilidad» de su CEO, Zak Brown de recolectar firmas de pilotos a diestra y siniestra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pato O’Ward (@patriciooward)

Obviamente, Pato O’Ward sabe que él, indirectamente, es afectado por la llegada de Piastri y por ello en Twitter publicó un emoji de ‘pop corn’ o palomitas de maíz como reacción al Piastri-gate.

«(Lo de Piastri con Alpine y McLaren) Siento que ha sido de risa. Lo veo y me río. Porque, no sé, ese mismo premio (llegar a F1) se lo ha puesto enfrente (Zak Brown) a muchos pilotos y pues tarde o temprano sólo hay un ‘postre’, no hay cinco», explicó O’Ward su publicación en redes sociales.

Selecciones Editoriales Se desdibuja la sonrisa y la carrera de Daniel Ricciardo 58d José Antonio Cortés | ESPN Digital Muchos rondan el ‘muy caliente’ asiento de Daniel Ricciardo 15d José Antonio Cortés | ESPN Digital Fernando Alonso: maquiavélico e histórico, aún cimbra a la F1 9d José Antonio Cortés | ESPN Digital 2 Relacionado «Entonces lo único que me ha dejado pensando eso es pura risa, no es que no sea parte de eso, sí soy, la verdad que han sido tantas cosas que han estado cambie y cambie y más cambie y ahora pa’cá y ahora pa´llá… llego al mismo punto ¿qué me ayuda estresarme?

«La verdad es que desde principios de año le puse un alto y paré de pensar en eso, porque nomás, esa idea te ilusiona, por eso todos quieren dejar lo que tienen por esa ilusión. Pero soy un hombre listo, no estoy güey y sé cómo se han estado fichando las cosas, pero como yo no tengo mucho qué decir en esa situación y no me sirve de nada tener esa ilusión y a mí me encanta Indycar, yo quiero que crezca, que vaya a México, que se haga mundial, quiero ayudar a que siga creciendo todo porque tiene un potencial inmenso», agregó.

play 3:08 A Pato O’Ward solo le interesa terminar la termporada con triunfos El piloto mexicano admite que debe ser más agresivo en su estrategia para ocupar las posiciones delanteras.

Eso no quiere decir que no piense aprovechar si es que McLaren le ofrece participar en Prácticas Libres de algún Gran Premio, de hecho sería lo único que le interesaría hacer, no tests privados, pero también es realista y sabe que el equipo se enfocará en Piastri, así que para él lo importante es Indycar, nada más.

«Ahorita no me puede presentar algo para un asiento de Fórmula 1, porque no tiene asientos, esos asientos ya se acabaron», dijo el regio O’Ward. » Sí, (Zak le ha hablado de contrato para F1) pero como ahorita está la temporada no me quise enredar en eso ‘déjame termino acá’. Como sea yo no me pudo ir, él me tiene en su equipo de Indycar, no es como si ya ‘bye ya me voy’, yo estoy firmado con su equipo de Indycar y si él me quiere subir a un carro de Fórmula 1, me puede subir a un carro de Fórmula 1.

«A mí lo que me convendría, porque ese asiento ya se cerró, a mí lo único que me conviene es que me den FP1’s, es lo único que me conviene, nomás subirme y darle vueltas al carro no me conviene en nada y la verdad que no me interesa meterle la energía y el esfuerzo para algo que nomás vas a estar dando vueltas».

Pato dijo que ahora su mente está en Indycar y que si algún día llega algo de F1, llegará y en ese momento invertirá su energía en el asunto, pero reconoció que si le tocara hacer FP! en un GP le encantaría que fuera en México como primera opción, luego Austin.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com