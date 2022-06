Paternidad más allá de proveer

Entornointeligente.com /

El rol del padre presente juega un papel relevante en el desarrollo de los hijos Shutterstock Ser un papá presente implica mucho más que proveer económicamente. Partiendo de esta premisa, un informe de la Unicef explica perfectamente cuál es el rol que debe cumplir el hombre en la paternidad.

Dicho informe prioriza la participación del hombre en el cuidado, crianza y estimulación del hijo o hija. También menciona la corresponsabilidad de compartir las tareas domésticas y cuidados que comprenden: «alimentar, vestir, pasear, dormir, jugar, bañar y enseñar a tu hijo o hija», destaca la Unicef.

Para el organismo es fundamental que el padre se involucre durante todos las etapas del hijo o hija –embarazo, nacimiento, infancia temprana, niñez y adolescencia– para el desarrollo de las habilidades socioemocionales, lenguaje, la realización de sus metas presentes y futuras.

La Estrella de Panamá conversó con el psicólogo clínico Tomás Rincón, quien explicó cómo ha evolucionado la paternidad y la importancia que juega el rol de la figura paterna en la consolidación del vínculo con los hijos.

«Históricamente, siempre se ha visto al padre con el rol de protector o proveedor, pero eso ha ido evolucionando para bien. Antes se descuidaba o se desentendía el hecho de que la figura paterna es crucial cuando el niño está por nacer, está creciendo en el vientre y de esa relación con la madre», manifestó Rincón.

El especialista destacó que hay autores de libros de psicología que mencionan que el papá es el encargado de ser el soporte o el contenedor de la figura materna. «Es decir, que cuando la mamá esté desbordada por todo lo que conlleva el embarazo y todo este proceso, el papá es esa figura que retiene y aguanta todas las ansiedades y temores que pueda tener la mujer».

El psicólogo enfatizó en que la figura del padre y de la madre no se puede suplir, no se puede cambiar, por eso cada uno debe cumplir su rol, «en psicología hablamos de cuidadores primarios, esa figura paterna puede ser un abuelo, un tío, un familiar cercano, un amigo de la familia que esté ahí siempre, pero que cumpla ese rol, eso se puede sustituir mas no la parte del soporte».

Sobre cómo cultivar una buena relación parental, Rincón mencionó que dejar a un lado el «machismo» es una prioridad al momento de querer tener un vínculo padre-hijo. «Antes se caía en el tema del machismo, del rol del hombre que tenía que ser proveedor a 100% y se descuidaban otras cosas que eran fundamentales para el desarrollo».

Agregó que «en el periodo entre los siete y los doce años es cuando más el niño necesita esa guía, esa orientación de la figura paterna respecto a las orientaciones sexuales, conocer su cuerpo (…) para el niño es un impacto cuando descubre que no tiene las mismas partes sexuales que la niña y esto mamá y papá tienen que saber explicarlo y hablarlo. Igualmente, cuando el adolescente está más grande, el padre debe asumir ese rol de conversar sobre los cambios que el hombre va a tener».

En el caso de los padres ausentes, el psicólogo recomienda que, en la medida de lo posible, se debe tener una figura que cumpla ese rol para que el niño tenga modelos de comportamiento e internalización, «hay ciertas actitudes que la niña debe aprender de la madre y el niño del padre, si no el niño podría tener conflictos más adelante. Tuve un caso de un niño que vive con cuatro tías, la mamá y la abuela. El niño de siete años pensaba que utilizar brasier era normal, él no tenía ningún tipo de actitud homosexual, solo lo veía normal», expresó.

Lo ideal para el especialista es la paternidad activa, eso brinda un «soporte emocional increíble y lo llevamos un poquito más atrás, el hecho de que el padre esté en el nacimiento del hijo, hay evidencias que demuestran que hay una alta probabilidad de que este padre tenga un mejor afrontamiento y desempeño. Va a estar permanente, va a estar ahí, no va a ser un padre ausente, entonces ya el padre se involucra en todo esto de cambiar pañales, que si la comida, que si el baño, esto crea una conexión duradera y casi permanente».

Con relación a las causas de padres ausentes, el psicólogo se refirió nuevamente a la parte histórica. Aseguró que el hombre de por sí no va a saber o no va a poder manejar ciertas ansiedades, no se siente preparado, «en cambio, a la mujer históricamente siempre la vienen preparando para el proceso materno, entonces esos mitos, esos paradigmas hay que romperlos y el hombre es capaz de poder hacerlo».

Madre ausente, padres solteros

Rincón explicó que por lo general, si son hombres solteros, van a tener una dificultad mayor debido a que estos van a tener que romper más estereotipos relacionados con la crianza, mitos como que no son capaces o que criarán niñas con una visión masculina. «Aquí lo importante es, siempre que se pueda, tener redes de apoyo».

Recomendaciones a los nuevos padres

De acuerdo con el psicólogo, es relevante romper los paradigmas que establecen que «el hombre es para trabajar y la mujer es para estar en la casa». Destacó que hay hombres que no quieren repetir lo que pasó en su vida o con sus padres y eso les permite identificar que la paternidad es importante.

Sobre los padres que han estado ausentes y después desean acercarse a sus hijos, el especialista recomienda buscar el momento adecuado, hacerlo paso a paso. «No se pueden introducir 15 años de ausencia en un día, eso debe ganarse poco a poco, en confianza. Un niño por muy rebelde que sea, en el fondo siempre va a querer estar cerca de sus figuras paternas».

Para Eduardo Dutary, padre de un niño de tres años de edad, el haber crecido con la figura de un padre presente marcó la persona que es él hoy. «Mi papá me enseñó a ser responsable, a ayudar a los demás y a ser disciplinado».

En relación con el rol que representa Dutary en su hogar, expresó que el padre es considerado el proveedor del hogar, pero él no se limita solo a eso. «Mi esposa entra a trabajar más temprano que yo y soy quien levanta al niño, le hago el desayuno, lo baño y lo visto para llevarlo a donde su abuela, que es quien lo cuida. En mi mente no existe ese juicio de que mi esposa es quien debe atenderlo».

Temas relacionados: UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com