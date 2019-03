Patadas a las mujeres

Entornointeligente.com / Aquí se arma debate nacional por todo. Que si Duque las tiene pintadas –me refiero a las canas–, que la chaqueta de la primera dama… Y en todo nos dividimos, nos damos en la JEPta y todo se obJEPta. Hay quienes ven el Día Internacional de la Mujer como una especie de premio de consolación.

Este día tiene que ser para despertar la conciencia, para recordarnos la lucha tenaz que han tenido ellas en la historia por defender derechos, por la igualdad, por ser tratadas con dignidad. Pero el machismo sigue, y muchas duermen con el enemigo.

Yo celebré ayer el día, como macho alfa que soy. Macho alfa…jarme a lavar la loza. Alfa…tigarme corriendo por unas flores; alfa…bricar unas arepitas para prepararles el desayuno a mis mujeres. Mi esposa y mi hija, a riesgo de quemón, pero por ellas pongo la mano al fuego. Y está bien que los hombres nos quememos por las mujeres. Ojalá se queme en las brasas de la opinión pública la dirigencia del fútbol colombiano, machista y revanchista.

Hay que seguir con la camiseta de la equidad para que se les reconozcan los derechos a las mujeres.

FACEBOOK TWITTER La mujer es la que más sufre en todos los campos. En la guerra, ellas ven partir a sus maridos e hijos, y miles de veces no los ven regresar, o los reciben en un ataúd, cuando la muerte echa sus restos. Recordemos las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Y aquí, en nuestro conflicto interno, se dice que 4,2 millones de víctimas son mujeres. Por eso, presidente Duque, es tan vital la JEP, para que se conozca la verdad y haya justicia, verdad y reparación. No se deje gobernar del macho Alfa…ro Uribe, que le gustaría hacerla trizas. Si hay que reparar algo, bien, pero la JEP es la columna vertebral de la paz, no lo olvide.

En este día se recalcan cifras escalofriantes que nos tienen que sacudir. El editorial de este diario ayer dice que en Colombia hubo más de 18.000 mujeres menores de edad víctimas de violencia sexual, solo en 2018. Y, en el mismo lapso, 41.000 fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Y hay un subregistro de 8.000 niñas víctimas de explotación sexual en los últimos cinco años. Qué vergüenza.

Todo se reduce a la cultura de la violencia, a la falta de respeto y de educación, la cual se tiene que replantear desde las aulas. No hay equidad. Hay serios análisis que dicen que ellas, con mayores estudios, aún ganan 8 por ciento menos que ellos, y en el desempleo, ellas son 12 por ciento más que los hombres.

Si se sigue atropellando a la mujer, nunca habrá paz real. Los presidentes del mundo, que muchas veces hacen cumbres inútiles, deben ser machos y hacer una para crear leyes y condiciones que lleven a la igualdad real de género , que no sea flor de un día.

Es falta de respeto lo que hace la dirigencia del fútbol colombiano con las futbolistas, jovencitas llenas de ilusiones que le apostaron su vida al fútbol, pero las tratan a las patadas. Hay denuncias graves. Crearon la liga femenina, pero parece que algunos se confunden de liga. Las futbolistas, valientes más que muchos, han denunciado, con grabaciones, malos tratos, falta de apoyo, exclusiones a las que reclaman, acoso sexual y una tarjeta roja latente para las que se atrevan a hablar.

Pero ahora salta a la chancha el revanchismo. Pues esta semana la Dimayor, para Di-mayor vergüenza, planteó que van a acabar con la liga profesional femenina y esta solo quedaría en sub-23. Menos salario, se supone, menos futuro. Yo objeto. ¿Por qué no son ellos subdirigentes?

Futbolistas de la Selección Colombia han apoyado a sus compañeras. Bravo. Hay que seguir con la camiseta de la equidad para que se les reconozcan los derechos a las mujeres. Los quipos masculinos deben sentar un precedente y hacer huelga de pelotas paradas, hasta que haya liga femenina. Prometo estar en los estadios. Vamos todos, oe, oa, con mis compañeras del Polvo Democrático. Feliz día, de todos modos.

