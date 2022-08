Entornointeligente.com /

Pastor pide cacao tras boche a feligreses porque no le compraron un reloj carísimo Agosto 18, 2022 por J.C Un pastor en Missouri se disculpó públicamente luego de que trascendiera el video de un sermón en el que llamó «pobres» y «baratos» a los feligreses de su iglesia porque no le habían comprado un reloj de lujo Movado, cuyos modelos pueden llegar a costar hasta $3,000 dólares.

