Pastor Márquez: «La casa hay que hacerla respetar y esperamos seguir jugando bien»

Por Avelino Avancin.- Tras dos encuentros del cuadrangular de la Segunda División, Titanes de Guanare solo ha sumado un punto producto de un empate sin goles de local ante Deportivo Petare. En el primer juego cayeron dos a cero frente a Angostura en Ciudad Bolívar. El entrenador Pastor Márquez dijo que ante los caraqueños merecieron sumar los tres puntos.

El estratega acotó que: «Dominamos el juego de principio a fin y la pelota no quiso entrar, si no hacemos goles no ganamos. El rival se paró muy bien. Nuestro fuerte siempre ha sido luchar y venir de atrás, seguiremos trabajando fuerte para ayudar a crecer esta institución».

Los portugueseños reciben este sábado a Ureña. El técnico tachirense subrayó que están obligados a ganar. «La casa hay que hacerla respetar y esperamos seguir jugando bien, ya los goles van a llegar. Este es un grupo de jugadores que sabe lo que quiere, estamos comprometidos para llegar muy lejos y lucharemos cada segundo para lograr el objetivo propuesto que es estar en la gran final».

