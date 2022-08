Pastor llamó tacaños a su fieles por no regalarle reloj que pidió (+video)

Entornointeligente.com /

En un video que se volvió viral en redes sociales , se ve como el pastor Carlton Funderburke de la iglesia Pozo, en Kansas City, Estados Unidos, criticó fuertemente a su comunidad por ser «tacaños», ya que, según él, «Dios le está diciendo que merece un costoso reloj», para así honrar su trabajo predicador.

«Así es como sé que todavía eres pobre, en bancarrota, destrozado y desagradable, debido a cómo me has estado honrando», dijo Funderburke a su congregación, luego de no honrarlo con el regalo de lujo que les había pedido.

En el video, el pastor regaña y critica a sus seguidores, pero no por pecadores, sino por tacaños, ya que hace meses, el predicador les había pedido un reloj Movado en Sam´s, relojería de lujo reconocida en Estados Unidos.

«Todos ustedes saben que pedí uno el año pasado. Aquí estamos en agosto, todavía no lo tengo. No han dicho nada. Déjenme hacer el esfuerzo y hablar a mis tacaños hijos e hijas. ¿No valgo tu dinero de McDonald’s? ¿No valgo tu dinero de Red Lobster? No valgo tu St. John Knit, ahora de alguna manera ya no pueden pagarlo. ¿No valgo Louis Vuitton? ¿No valgo tu Prada? ¿No valgo tu Gucci?», fueron las críticas que realizó el pastor.

El video fue publicado en la plataforma TikTok y replicados en otras redes sociales. El clip ya cuenta con más de 566.000 visitas.

El pastor Funderburke, que se volvió viral por la polémica que causó dentro de la comunidad, se excusó en redes sociales por lo ocurrido, manifestando que «el videoclip no refleja mi corazón ni mis sentimientos hacia el pueblo de Dios. El cielo debe ser contemplado con amor y respeto. Y eso no se mostró».

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/IuK8vrwvtcMGlAcYTJLmYF

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia

Lea También: Pilotos se quedan dormidos en pleno vuelo y aterizan tarde

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com