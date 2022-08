Entornointeligente.com /

O aparecimento de Passos Coelho na Festa do Pontal, organizada para ser um momento alto do novo líder do PSD, serviu para dar um sinal de «união» interna e de manifestação de «orgulho» no legado do antigo primeiro-ministro. Era esse o propósito da surpresa da noite de domingo promovida pela direcção do PSD, apesar de haver risco na partilha do palco mediático entre Passos Coelho e Luís Montenegro.

LINK ORIGINAL: Publico

