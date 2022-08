Passageiros da TAP recusam-se a embarcar em aviões alugados de outras companhias

Entornointeligente.com /

Vários clientes da TAP têm recusado embarcar em aviões alugados de outras companhias aéreas. Só esta segunda-feira, 14 passageiros da classe executiva não quiseram viajar de Lisboa para Rio de Janeiro, Brasil, num avião da companhia portuguesa Hi Fly, antiga Air Luxor, alegando que o conforto em primeira classe é inferior ao dos aviões da TAP, apurou o Dinheiro Vivo.

Relacionados prejuízos. Prejuízos da TAP baixam para 202,1 milhões de euros no 1.º semestre

tap. Plano de reestruturação da TAP «está a ser executado com sucesso»

A CEO da TAP, Christine Ourmieres-Widener, tem consciência de que vários «clientes podem ficar desapontados», mas sublinha que «os passageiros são sempre informados antes de viajar», afirmou esta terça-feira, no final da conferência de imprensa de apresentação dos resultados do primeiro semestre da companhia. Ourmieres-Widener admitiu que a TAP celebrou um contrato com a Hi Fly em regime de ACMI (aluguer de aviões, incluindo os pilotos, tripulação, manutenção e seguros) para fazer face «a um pico da procura», mas também porque «tem havido atrasos na entrega dos aviões Embraer». «Trata-se de uma prática tradicional da indústria», remata.

Em julho, a TAP já tinha admitido uma situação de disrupção com 40% dos voos com atraso. Para mitigar os impactos negativos, a companhia decidiu então celebrar um contrato com a Hi Fly em regime de ACMI por um prazo de um mês para operar nas rotas de Punta Cana, Varsóvia e Viena.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com