Pasos para que los venezolanos en Colombia se afilien al Sisbén

El sistema tiene como prioridad ayudar a los que más lo necesitan brindándole beneficios que el Estado estipula para cada categoría. Sin embargo, se aclara y se recuerda que este sistema no es salud, no entrega subsidios y no tiene ningún costo para realizar la suscripción.

Solo los registros validados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) serán incluidos en la base certificada del Sisbén. Aclaran que los tiempos de respuesta y las validaciones extraordinarias para extranjeros obedecen exactamente a los que rigen para cualquier ciudadano colombiano.

El tiempo de respuesta para conocer de manera oficial el puntaje se establece de acuerdo con la fecha del registro de la solicitud, la fecha de aplicación de la encuesta y las fechas de corte para remitir la base de datos de Sisbén para el proceso de certificación, establecidas por el DNP según la Resolución vigente, decreto 441 del 16 de marzo de 2017.

