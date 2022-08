Pasolini 100, a Buenos Aires dieci film ricordano la sua nascita

Entornointeligente.com /

BUENOS AIRES. – L’Istituto italiano di cultura di Buenos Aires, il ministero della Cultura argentino attraverso il Complesso Teatrale Buenos Aires, e la Fundación Cinemateca Argentina presentano ‘Centenario Pasolini’, un ciclo dedicato al grande maestro del cinema italiano in occasione dell’anno in cui si celebra il centenario della sua nascita.

Da venerdì 12 a martedì 23 agosto, si legge in un comunicato, «presso la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Avenida Corrientes ,1530), il pubblico potrà ritrovare i film più significativi della filmografia di Pier Paolo Pasolini: da Mamma Roma a Edipo Re, passando per la Trilogia della vita, fino alla sua ultima produzione Salò o le 120 giornate di Sodoma».

Il ciclo inoltre include, come novità, un film documentario raramente visto, e restaurato di recente: Comizi d’Amore, che nel 2021 – nell’ambito del Festival internazionale di Buenos Aires (Fiba) – è stato adattato alla scena teatrale dalla compagnia italiana Kepler 452 e interpretato da attori argentini. Con questa retrospettiva, sottolinea l’Istituto italiano di cultura, «si rende omaggio a una delle figure più attuali e indiscusse della scena culturale del Novecento, la cui opera è ancora più viva e attuale che mai».

Il comunicato si chiude con una nota riflessione dello stesso Pasolini, nato a Bologna il 5 marzo 1922: «Amo il cinema perché con esso sono sempre allo stesso livello della realtà… la radice profonda e sotterranea della mia posizione è questo amore, in qualche modo irrazionale, per la realtà; esprimendomi attraverso il cinema non la abbandono mai, sono sempre in mezzo alle cose, agli uomini, a ciò che più mi interessa della vita, cioè la vita stessa».

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com