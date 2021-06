Pasión de gavilanes 2: la pareja que no aparecerá en la segunda temporada

Entornointeligente.com / Pasión de gavilanes regresa. La secuela de la famosa telenovela ubicará la historia veinte años después de que los hermanos Reyes hicieran su vida al lado de las hermanas Elizondo . Sin embargo, la segunda temporada comenzará con un trágico crimen que envuelve a la familia Reyes.

Este hecho hará que los hermanos Reyes y Elizondo se distancien, por lo que todos los personajes que fueron parte de la primera temporada no estarían presentes en los nuevos episodios.

Pasión de gavilanes 2 – ¿qué pareja no estará presente en la segunda temporada? Se sabe que no todos los actores de la primera parte participarán en la secuela . Uno de ellos es Michel Brown (Franco Reyes), quién dejó claro que está enfocado en proyectos personajes y no desea retomar un personaje del pasado.

” A mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención “, señaló el actor cuando se le preguntó si sería parte de los nuevos episodios de la ficción.

Después de estas declaraciones, no se sabe si Natasha Klauss (Sarita Elizondo) regresaría para la segunda temporada. Ambos actores eran pareja en el show, por lo que no se sabe si veremos otra vez a Sarita y Franco en Pasión de gavilanes 2.

Sin embargo es probable que Telemundo busque a otro actor para reemplazar el personaje de Michel Brown o que se le dé un giro a la historia que justifique la ausencia de Franco Reyes.

Pasión de gavilanes 2 – fecha de estreno Telemundo informó que la segunda parte de la exitosa telenovela estará al aire, posiblemente, entre fines de 2021 y principios de 2022 .

¿Dónde se podrá ver Pasión de Gavilanes 2? La nueva temporada irá por la cadena Telemundo , aún sin fecha de estreno.

¿Dónde puedo ver los capítulos completos de Pasión de Gavilanes? Para que la espera no se haga tan larga, se puede ver la primera temporada completa de la telenovela (188 capítulos) en la plataforma de streaming Netflix .

