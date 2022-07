Países de la UE acuerdan reducir un 15 % en consumo del gas

Entornointeligente.com /

La Unión Europea (UE) ha rubricado este martes un acuerdo político sobre el Reglamento del Consejo del bloque que propone medidas coordinadas para reducir la demanda de gas en 15 por ciento.

«Acojo con gran satisfacción la aprobación por parte del Consejo del reglamento para reducir la demanda de gas y prepararse para el invierno», aseveró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El pacto ratifica el plan denominado «Ahorro de Gas para un Invierno Seguro», que insta a los Gobiernos del bloque a realizar campañas para que los hogares reduzcan su consumo en calefacción o aire acondicionado.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 26, 2022 Además de esto, el documento llama a incentivar a las industrias a utilizar otros combustibles alternativosen aras de reducir el consumo de gas.

Mediante un comunicado, la Comisión había asegurado que el aceptar la reducción acelerará el trabajo para lograr diversificar los suministradores, incluido la compra conjunta del combustible en cuestión para establecer y fortalecer fuentes alternativas.

Sin embargo, voces como la del ministro húngaro de Asuntos Exteriores y Comercio, Peter Szijjarto, criticaron la propuesta de la Comisión Europea (CE).

«En el caso de Hungría –así como en el caso de cualquier otro país– ¿qué significa eso? ¿Todo el mundo necesita (consumir) un 15 por ciento menos? ¿Usuarios industriales? ¿Propietarios de apartamentos? ¿Propietarios de casas?», se cuestionó Szijjarto.

