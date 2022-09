Pasaporte electrónico: ministro supervisa adelanto de citas en Migraciones

Entornointeligente.com /

A su llegada las oficinas de este organismo adscrito al Ministerio del Interior (Mininter), Huerta Olivas fue recibido por el superintendente nacional, Jorge Fernández Campos, con quien sostuvo una reunión para analizar lo concerniente a este y otros servicios ofrecidos por la institución. Tras el encuentro, Fernández Campos invitó al titular del Mininter a participar de las próximas actividades oficiales del organismo en Chiclayo, Trujillo y Puerto Maldonado. Citas de octubre El servicio de atención adelantada de citas para el trámite de pasaportes, programadas hasta el 31 de diciembre, se inició el último lunes con los usuarios de Lima y del interior del país que tenían cita para el mes de octubre. Las fechas de las atenciones se realizan de acuerdo con un cronograma establecido en la web de Migraciones, que concluirá con todas las citas regulares antes del 28 de octubre, luego de lo cual se proseguirá con las citas programadas para los siguientes meses. Para acceder a este servicio, el público deberá acercarse a la misma hora y sede de la reserva original, portando su Documento de Identidad Nacional (DNI) vigente, el recibo de pago por la tasa de S/ 98.60, además de la cita electrónica impresa o en digital. [Lea también: Migraciones inicia acciones para erradicar a tramitadores de pasaporte electrónico ] No habrá excepciones Los ciudadanos que hagan uso de este servicio no deben tener multas electorales pendientes de pago en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). «Se exhorta a los usuarios a contribuir con el orden del cronograma, asistiendo el día estipulado, debido a que no habrá excepciones para fechas posteriores», expresó Migraciones, en una nota de prensa. «Los ciudadanos que estén imposibilitados de asistir en la fecha y hora del calendario podrán realizar su trámite de pasaporte electrónico solo el día y hora de la cita original», añadió la entidad. [Lea también: Mininter fortalecerá la inversión en seguridad ciudadana y la lucha antidrogas ] Más en Andina: La @PoliciaPeru incauta más de 5,000 cartuchos de dinamita y desarticula 7 bandas criminales en Pataz ?? https://t.co/6g1eoXioau ?? El plan de operaciones se ejecutó durante 31 días. pic.twitter.com/bFgG6hvhFC

