En las últimas horas, el animador venezolano del programa matutino del canal de la colina, Venevisión, «Portada’s» , José Andrés Padrón hizo uso de sus redes sociales para postear una broma que le hizo a sus compañeras del espacio televisivo pero todo quedó muy mal para él. Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, el zuliano publicó un material audiovisual de esta broma que consistía en pararse al lado del camarógrafo y bajarse el cierre del pantalón, pero una de sus colegas lo dejó en evidencia y muy mal parado.

Primeramente comenzó la broma con Isabella Rodríguez , quien estaba al aire en ese momento y solo hizo una expresión de sorpresa y shock.

Por otro lado, Angie Unda no dudó en defenderse y cuando José Andrés se bajó el cierre del pantalón mencionó lo siguiente: «En esa casa no vive gente», haciendo alusión de que no tiene nada entre las piernas que presumir, pues no impactó a ninguna de sus compañeras del programa televisivo.

Redacción de Gossip Vzla.

