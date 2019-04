Pasajes y ambiente, tareas del nuevo Concejo Metropolitano de Quito

Entornointeligente.com / LEA TAMBIÉN LEA TAMBIÉN Durante los casi cinco años que lleva en funciones el actual Concejo Metropolitano de Quito se han presentado formalmente 562 proyectos de ordenanzas. Se trata de propuestas que fueron registradas y calificadas en la Secretaría General del Concejo. De ellas, 326 han sido aprobadas, 10 archivadas y 226 se encuentran en trámite entre el Concejo y sus respectivas comisiones. Estas últimas están entre los temas pendientes que deberán analizar los 21 miembros del nuevo Concejo, que se instalará el 14 de mayo próximo y que será presidido por el virtual alcalde electo, Jorge Yunda. Esta semana continuará el trabajo de transición de la administración de Mauricio Rodas , actual burgomaestre, con el nuevo. Ambos acordaron delegar equipos para compartir la información elaborada por el personal en funciones para la fase de preempalme. El trabajo está dividido en cinco ejes: movilidad, ambiente, desarrollo productivo, fortalecimiento institucional y proyectos sociales. En el ámbito legislativo, las prioridades de ordenanzas por tratar están en las áreas de movilidad, administrativas y ambientales. En eso concuerdan los ediles salientes Daniela Chacón y Eddy Sánchez, ambos independientes. Andrés Isch, secretario de Planificación del Municipio, explicó que en el campo normativo hay al menos 20 fichas informativas que se entregarán al nuevo Concejo sobre ordenanzas que son prioritarias. Entre ellas están la de plásticos de un solo uso, la estructura tarifaria del transporte del Distrito y la de descarbonización de la ciudad. Chacón cree que, aunque al actual Concejo le quedan 43 días en funciones, no debería tratar temas álgidos, porque estos tienen que ser resueltos por los nuevos ediles. Para mañana, 2 de abril del 2019, está previsto que se traten en primer debate tres ordenanzas, relacionadas con temas urbanísticos y territoriales. Pero hay otros aspectos pendientes importantes como el de la tarifa de buses convencionales , el sistema troncalizado y el Metro de Quito. Esta debería ser una de las primeras normativas en agenda. Se trata de un proyecto que ya se analizó en primer debate y, según Chacón, se cuenta con todos los informes técnicos necesarios para que los nuevos ediles puedan empaparse de la información y resolverlo en segundo debate.Sánchez, que preside la Comisión de Movilidad , afirma que todos los miembros están preocupados por las demoras en la ordenanza de estructura tarifaria y la reestructuración de rutas y frecuencias, especialmente. Según su criterio, es importante que el actual Concejo Metropolitano deje sentadas las bases para que el nuevo pueda tomar decisiones. Además, señala que hay que definir la ordenanza para la revisión técnica vehicular , puesto que la empresa que la realiza actualmente tiene un contrato prorrogado. Esta debe ser tratada en segundo debate. Los ediles Eduardo del Pozo y Luis Reina fueron reelectos para el siguiente periodo y llegan por los movimientos Creo y Compromiso Social. Ambos están de acuerdo en que todas las ordenanzas vinculadas con el Metro deben tratarse con urgencia. Reina cree que el Concejo tiene que priorizar los proyectos de Quito Cables y solución vial Guayasamín, que están contratados pero no se han ejecutado.Del Pozo, así como Mónica Sandoval (Compromiso Social) y Bernardo Abad (Izquierda Democrática), concejales electos, concuerdan que es importante conocer cuál es el equipo de trabajo de Yunda, qué visión tiene sobre la ciudad y mantener una reunión con los nuevos concejales para establecer la agenda legislativa. La situación de la empresa Emaseo y la fusión con Emgirs, que aún no se concreta, también es prioritaria. Gobernabilidad, la prioridad de Jorge Yunda en la Alcaldía de Quito Estos son los 21 concejales de la nueva Alcaldía de Quito; el burgomaestre Jorge Yunda no tendrá mayoría Las listas de concejales del correísmo se imponen en norte, centro, sur y valles del Distrito Metropolitano de QuitoLINK ORIGINAL: El Comercio

