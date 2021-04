Pasajeros quedaron varados en primer día de las restricciones

Pese a la crítica situación sanitaria en la que se encuentra el país por el Covid-19, en las unidades del transporte público persiste la aglomeración de pasajeros. Los buses continúan como potencial foco de contagios de la enfermedad.

La Policía Nacional, en conjunto con militares, realiza desde ayer rigurosos controles para el cumplimiento del nuevo decreto del Gobierno que estipula que está prohibido circular desde las 20:00 hasta las 05:00.

La situación de las reguladas se acentúa a raíz de las nuevas restricciones y muchos trabajadores se encontraron en figurillas sin conseguir buses. Las paradas se vieron repletas de personas, mucha gente desesperada por conseguir colectivos. Numerosos usuarios incluso quedaron varados en las calles por el resentido servicio.

REFUERZO DE CONTROLES

La comisaria Elena Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, señaló en comunicación con Telefuturo que los trabajadores nocturnos deben colaborar con la Policía en caso de encontrar barreras y mostrar los documentos correspondientes.

“Las personas que no se encuentran exceptuadas y realizan el operativo retorno a sus hogares, si se encuentran con algún tipo de control policial por favor colaboren, la Policía no está en plan de cacería, no está en plan de reprimir ningún derecho de ningún ciudadano, estamos para seguir concienciando y seguir peleando para luchar contra este enemigo en común que es el Covid-19. Las personas no deben olvidarse de que en todo momento deben portar sus documentos de identidad”, remarcó.

Por otro lado, el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, lideró en la mañana de ayer un operativo de fiscalización de las medidas sanitarias implementadas en buses del área metropolitana. Dichos controles se efectuaron en las inmediaciones del campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en la ciudad de San Lorenzo.

Sánchez verificó junto con funcionarios del Departamento de Fiscalización, el cumplimiento del uso obligatorio de tapabocas para conductores y pasajeros, así como también, el límite de 16 personas paradas en buses urbanos grandes y 6 personas paradas como máximo en minibuses.

LÍNEAS SANCIONADAS

Durante los últimos operativos realizados fueron sancionadas unidades de la Línea 27 San Lorenzo CISA, Línea 165 Ñandutí, Línea 30 Vanguardia SACI, Línea 99 Del Sur SRL y Línea 11 Bene SA, con multas equivalentes a 173 jornales mínimos (G. 14.590.820).

Según el VMT, estos controles continuarán durante el transcurso de la semana en puntos aleatorios del área metropolitana.

Desde el VMT recuerdan a la ciudadanía que continúan las medidas sanitarias en las unidades y en caso de que las empresas incumplan estas disposiciones deben realizar la denuncia correspondiente y sostienen que recibirán sanciones.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

